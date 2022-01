L'affection dont souffre Kristen Stewart a gêné sa préparation pour son rôle dans Spencer

28/01/2022

Les fans s'accordent sur la qualité de la performance de Kristen Stewart dans le film Spencer. En effet, l'actrice s'est fait des pieds et des mains pour incarner parfaitement la princesse Diana.



D'ailleurs, afin de se rapprocher au mieux de l'expression de la princesse des cœurs, l'actrice a été très bien encadrée. En effet, elle a travaillé avec William Conacher, coach de diction, pour le film.



Notons que ce film est disponible sur Amazon Prime Video. Il a été réalisé par Pablo Larrain. Le scénario a été écrit par Steven Knight. Il s'agit d'un long métrage gravitant sur un week-end de Noël entre la princesse de Galles et la famille royale. On parle d'une période après son divorce avec le prince Charles.



Le film se concentre donc sur une phase douloureuse que Lady Di a vécue dans la résidence royale. Bien entendu, il n'a pas été tourné dans le château de Sandringham. De même, la costumière du film, Jacqueline Durran, n'a pas voulu recréer les vraies tenues de la mère des princes William et Harry. Elle s'en est tenue à garder le style de la princesse.