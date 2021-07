L’ aéroport Marrakech-Ménara enregistre une forte baisse de son trafic aérien au premier semestre

28/07/2021

Le nombre de passagers ayant transité via l’aéroport international Marrakech Menara a enregistré durant le premier semestre 2021, une baisse de 92,82% par rapport à la même période de 2019. Ainsi, cette infrastructure aéroportuaire a accueilli durant la même période de 2021 quelque 225.875 passagers contre 1.353.731 durant le premier semestre 2020 et 3.146.234 voyageurs durant les six premiers mois de 2019, rapporte la MAP. Depuis la reprise des vols le 15 juin dernier jusqu’au 30 juin dernier, le volume de trafic commercial passager de l’aéroport international Marrakech-Menara a accusé une baisse de 71,16% par rapport à la même période de l’année 2019. Ainsi cette infrastructure aéroportuaire a accueilli durant la même période (15-30 juin 2021), quelque 75.993 passagers contre 263.464 voyageurs durant la même période de 2019, selon les dernières statistiques fournies par l'ONDA. Cet aéroport a occupé, durant la même période, la 2è place au niveau national en termes de trafic, avec 715 mouvements d’avions, soit une baisse de 57,36% derrière l’aéroport international Mohammed V et devant l’aéroport international Agadir Al Massira. Au niveau du Top 5 des routes aériennes internationales durant le premier semestre de 2021, Marrakech/Paris-Orly a occupé la 5è place avec une part de 2,62% et 47.768 voyageurs, derrière Mohammed V/Paris-Orly (4,41% et 80.421 passagers), Mohammed VDubaï (3,78% et 68.923 passagers), Mohammed V/Paris-CDG (3,09% et 56.221 passagers) et Mohammed V-New York-JFK (2,85% et 51.905 passagers). Les aéroports du Royaume ont enregistré un volume de trafic commercial passager de 2.473.988 passagers durant le premier semestre 2021, contre 11.669.548 passagers au cours de la même période de l'année 2019, soit une baisse de l'ordre de 78,8%, selon l’ONDA. L'aéroport Mohammed V, qui représente la moitié du trafic passagers global, a ainsi accusé de janvier à juin 2021, une baisse de 73,48% par rapport à la même période de 2019, soit 1.238.912 passagers contre 4.670.924 passagers accueillis durant le S1- 2019, précise l'ONDA. Durant la période allant du mardi 15 juin 2021 (1er jour de la reprise des vols) jusqu'au mercredi 30 juin 2021, les aéroports marocains ont accueilli 476.542 passagers à travers 4.704 vols (arrivée et départ internationaux), fait savoir la même source, ajoutant que ce trafic représente 45% du trafic international passagers accueilli durant la même période de 2019.