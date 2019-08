L’aéroport Errachidia Moulay Ali Cherif affiche une forte hausse de son trafic aérien

05/08/2019 Libé

L’aéroport Errachidia Moulay Ali Cherif a accueilli un total de 4.647 passagers en juin dernier, enregistrant ainsi une forte hausse de l’ordre de 116,54% par rapport au même mois de l’année précédente (2.146 passagers), selon des données de l’Office national des aéroports (ONDA).

Cette évolution s’explique principalement par la forte croissance du trafic domestique avec +107,39% par rapport au mois de juin 2018, précise la même source.

Cette performance du trafic national est portée par la création de la ligne Errachidia-Fès et l’augmentation des fréquences hebdomadaires de la ligne Errachidia-Casablanca, et ce suite à la signature de plusieurs conventions portant sur le développement du transport aérien entre la région de Drâa-Tafilalet et les compagnies aériennes opérant des vols domestiques.

La répartition du trafic aérien commercial de l’aéroport d’Errachidia par zone géographique fait ressortir que 83,52% des voyageurs ayant transité par cette infrastructure aéroportuaire l’ont fait à travers des vols domestiques, 13,34% à travers des dessertes aériennes en provenance du Moyen et extrême Orient et 7,16% de l’Europe, rapporte la MAP.

Ainsi, 3.731 passagers empruntant des vols domestiques ont été accueillis à l’aéroport Errachidia Moulay Ali Cherif en juin 2019, un chiffre en hausse de 107,39% par rapport à la même période de 2018, tandis que 596 voyageurs provenaient du Moyen et extrême Orient (+94,14 %) et 320 du continent européen.

La ventilation du trafic domestique de l’aéroport Errachidia par destination montre que 74,54% des passagers accueillis en juin dernier sont arrivés en provenance de Casablanca, alors que 25,14% avaient pour destination d’origine l’aéroport de Fès-Saiss.

Le trafic aérien des passagers au niveau de l'aéroport Moulay Ali Chérif à Errachidia a enregistré une hausse de 44,94% durant les six premiers mois de l'année en cours comparativement à la même période de l'année écoulée.

Quelque 27.013 passagers ont utilisé cette infrastructure aéroportuaire durant la période janvier-juin 2019, contre 18.637 voyageurs durant la même période de 2018.

Les mouvements d’avions ont enregistré une évolution de 23,86% durant la même période, passant de 662 vols durant les six premiers mois de 2018 à 820 durant la même période de 2019.

Le nombre de passagers ayant transité par cet aéroport en 2018 a totalisé 41.120 voyageurs contre 21.495 passagers en 2017, soit une progression de 91,30%.

Situé à 3 km du centre-ville, l’aéroport Moulay Ali Chérif est doté d’une capacité d’accueil de 300.000 passagers par an. Il assure des vols réguliers et irréguliers le long de l’année. L’aéroport peut aussi accueillir des avions de type "Boeing 737".