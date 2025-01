L'administration de la prison locale de Laâyoune réfute les allégations de la mère d'un détenu mineur selon lesquelles son fils aurait été “battu par un fonctionnaire”

21/01/2025

L'administration de la prison locale de Laâyoune a réfuté les allégations de la mère d'un détenu mineur de cet établissement pénitentiaire selon lesquelles son fils aurait été "battu par un fonctionnaire" et qu'il "présentait des traces de torture constatées lors de sa visite".



En réponse à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l'administration de la prison locale indique dans une mise au point que le détenu mineur (L.A.A) avait déposé une plainte verbale auprès du chef de Service de sécurité et de discipline le 10 janvier dans laquelle il prétendait avoir été victime de violences et de mauvais traitements de la part d'un fonctionnaire, ajoutant qu'après l'ouverture d'une enquête à ce sujet, il a été constaté que ces allégations étaient sans fondement.



Pour ce qui est des blessures et contusions présentes sur le corps du détenu mineur, l'administration explique que "ce dernier s'est exposé à plusieurs reprises à la violence, puisqu'il s'est agressé lui-même à plus de sept reprises, dont la dernière le 18 janvier 2025, lorsqu'il s'est cogné violemment la tête contre les murs de la chambre, selon les témoignages des détenus partageant la même pièce".



Le détenu mineur avait déjà été admis dans un hôpital externe le 14 janvier 2025, après s'être agressé lui-même, poursuit la même source, notant qu'"il avait été examiné par un psychiatre qui lui avait prescrit des médicaments appropriés, mais il avait refusé de les prendre".