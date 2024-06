L’administration de la prison locale Aïn Sebaa I dément de prétendus appels téléphoniques d'un détenu avec des responsables de la région de l’Oriental

L’administration de la prison locale Aïn Sebaa 1 a démenti lundi les allégations selon lesquelles un détenu aurait effectué des appels téléphoniques avec des responsables de la région de l’Oriental, affirmant que tous les numéros de téléphone que le détenu en question a contactés appartiennent aux membres de sa famille.



Dans une mise au point en réponse aux allégations véhiculées par certains sites électroniques selon lesquelles le détenu F.Y, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire, aurait téléphoné à des responsables de la région de l’Oriental dans "une tentative de les soumettre à son autorité", l’administration de la prison fait savoir que "tous les numéros de téléphone que le détenu concerné appelle appartiennent aux membres de sa famille", précisant qu’il avait présenté auparavant les contrats d’abonnement des titulaires desdits numéros.

Et d'ajouter que l'intéressé appelle ces numéros via le téléphone fixe de l’établissement, qui ne permet pas d’effectuer des communications vers des numéros non enregistrés.



L’administration de la prison assure avoir mené "toutes les investigations nécessaires et procédé à la fouille de la cellule de l'intéressé" ayant révélé que ce dernier n’était en possession d'"aucun téléphone portable ni d'un quelconque autre objet illicite", d'autant plus que "rien ne montre qu'il aurait utilisé un moyen autre que le téléphone fixe de l’établissement pénitentiaire pour effectuer des appels".