L'adaptation américaine de la série "HPI" renouvelée pour une deuxième saison

23/01/2025

Le succès du remake américain de la série "HPI" se confirme: renommé "High Potential" aux Etats-Unis, ce feuilleton policier rempli d'humour va rempiler pour une seconde saison, a annoncé mardi la chaîne ABC.



Cette série, qui met en scène une femme de ménage surdouée recrutée comme consultante par la police, a fait un véritable carton d'audience en France. Et aux Etats-Unis, elle a aussi trouvé son public.



Depuis son lancement en septembre, l'épisode pilote de "High Potential" a ainsi été vu par "30 millions de téléspectateurs", tous supports de diffusion confondus, selon un communiqué d'ABC.

La série est diffusée le mardi soir sur la chaîne américaine, et sur la plateforme de streaming Hulu.



L'intrigue y est transposée de Lille à Los Angeles. Au lieu de Morgane Alvaro, femme de ménage extravagante avec un QI de 160 incarnée par Audrey Fleurot, on y suit Morgan Gilliroy, une autre mère célibataire jouée par Kaitlin Olson.



Avant son lancement, le scénariste Todd Harthan avait confié à l'AFP être persuadé que la série avait "le potentiel de toucher un énorme public".

Outre cette adaptation américaine, la série originale "HPI" s'est également exportée dans une centaine de pays en dehors de France.