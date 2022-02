L’ actrice italienne Monica Vitti, muse d’Antonioni, est décédée à 90 ans

03/02/2022

L'actrice italienne Monica Vitti, qui a illuminé de façon magistrale l'oeuvre iconique de son compatriote Michelangelo Antonioni avant de devenir l'une des reines de la comédie italienne, est décédée mercredi à 90 ans.

"Adieu à Monica Vitti, adieu à la reine du cinéma italien. Aujourd'hui est un jour vraiment triste, une grande artiste et une grande Italienne disparaît", a annoncé le ministre italien de la Culture Dario Franceschini dans un communiqué.

Un regard doux teinté de mélancolie, une voix rauque ensorcelante et une tignasse indomptable: Monica Vitti a parfaitement incarné les personnages tourmentés de la "tétralogie de l'incommunicabilité": "L'Avventura" (1960), "La Nuit" (1961), "L'Eclipse" (1962) et "Le Désert Rouge" (1964), quatre films qui ont fait entrer Antonioni au panthéon du cinéma mondial, tout en donnant à l'actrice alors trentenaire une notoriété internationale.

Le Premier ministre Mario Draghi a salué "une actrice d'une grande ironie et d'un talent extraordinaire", qui "a conquis des générations d'Italiens grâce à son esprit, son talent et sa beauté". "Elle a fait briller le cinéma italien dans le monde entier", a-t-il affirmé.

La star italienne Sophia Loren a rendu hommage à "une grande actrice": "Sa disparition est une grande perte non seulement pour le cinéma mais pour nous tous", a-t-elle déclaré à l'agence italienne Adnkronos.

Née à Rome le 3 novembre 1931, Monica Vitti, diplômée en 1953 de l'Académie nationale d'art dramatique, se lance d'abord dans une carrière théâtrale, où brille déjà son talent comique, l'une de ses marques de fabrique.

C'est d'ailleurs dans des seconds rôles au cinéma de veine comique qu'elle est repérée par Michelangelo Antonioni, avec qui elle noue rapidement une relation artistique et sentimentale. C'est ainsi qu'elle incarne successivement la Claudia tourmentée de "L'Avventura", la Valentina tentatrice de "La Nuit", la mystérieuse Vittoria de "L'Eclipse" et la Giuliana névrosée du "Désert rouge".



Bouillon de culture

Cinéma



Le procureur fédéral de Manhattan a annoncé, mercredi, l’interpellation de quatre trafiquants de drogue, soupçonnés d'avoir vendu de l'héroïne coupée au fentanyl, un cocktail qui a causé la mort de l'acteur américain Michael Williams.



Les quatre mis en cause, soupçonnés de mener leur trafic dans les rues du quartier de Williamsburg, dans l'arrondissement de Brooklyn, ont été appréhendés mardi et inculpés pour trafic de drogue.



L'un d'entre eux, Irving Cartagena, qui a été interpellé à Porto Rico, est celui qui "a vendu la dose mortelle de drogue à Michael K. Williams", célèbre pour avoir incarné Omar Little, l'un des personnages les plus appréciés de la série culte "The Wire" (Sur Ecoute) de David Simon, a précisé le procureur dans un communiqué.



Michael K. Williams, 54 ans, avait été retrouvé mort chez lui, à Williamsburg, le 6 septembre et les médecins légistes avaient conclu à une overdose "accidentelle" de fentanyl, d'héroïne et de cocaïne.



Selon l'acte d'inculpation, le principal suspect a été identifié sur des images de vidéosurveillance puis sur son compte Instagram par les enquêteurs.



Médias



Le New York Times a atteint son objectif de 10 millions d'abonnements avec quatre ans d'avance, grâce à l’acquisition du site d'informations sportives The Athletic, a annoncé le groupe de presse mercredi.



Le rachat de cette plateforme pour 550 millions de dollars, annoncée début janvier, avait, à elle seule, fait basculer le Times au-delà du seuil symbolique des 10 millions d'abonnements, a indiqué la PDG du NYT, Meredith Kopit Levien, dans un communiqué. Désormais, le groupe table sur 15 millions d'abonnés d'ici fin 2027.



Avant l'acquisition du site sportif, le New York Times avait terminé l'année 2021 avec 8,78 millions d'abonnés (internet et papier confondus), un chiffre en hausse de 16%, tiré par les produits non directement liés à l'information.



L'entreprise cherche, depuis plusieurs années, à diversifier son offre et a lancé des abonnements à des recettes de cuisine (NYT Cooking) ou à une plateforme de jeux en ligne, structurée autour des mots-croisés.



Lundi dernier, le groupe de presse new-yorkais avait annoncé le rachat des droits du jeu de mots en ligne populaire Wordle, pour une somme comprise entre 1 et 5 millions de dollars.