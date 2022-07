L'actrice américaine Julianne Moore présidera le jury du Festival de cinéma de Venise

18/07/2022

L'actrice américaine Julianne Moore présidera le jury du 79ème Festival de cinéma de Venise, qui se déroulera du 31 août au 10 septembre sur le célèbre Lido de la Cité des Doges, a annoncé vendredi la Mostra.

L'actrice de 61 ans, Oscar de la meilleure actrice en 2015 pour "Still Alice", sera entourée des réalisateurs argentin Mariano Cohn, espagnol Rodrigo Sorogoyen et italien Leonardo Di Costanzo, de la réalisatrice française Audrey Diwan, Lion d'or en 2021 pour "L'événement", de l'actrice iranienne Leila Hatami, ainsi que du prix Nobel de littérature Kazuo Ishiguro, ont précisé les organisateurs dans un communiqué.

Le festival rappelle la prestigieuse carrière de Julianne Moore, la première américaine à avoir remporté, outre son Oscar, les prix d'interprétation aux trois grands festivals: à Cannes en 2014 pour "Maps to the stars", à Berlin en 2003 pour "The Hours" et enfin à Venise en 2002 pour "Loin du paradis".

Les membres du jury devront "décerner le Lion d'or du meilleur film et les autres prix officiels" de la Mostra, doyen des festivals de cinéma.



Bouillon de culture

FNF



Le Centre cinématographique marocain (CCM) a annoncé la tenue de la 22ème édition du Festival national du film (FNF) du 16 au 24 septembre prochain à Tanger, après une période de report due à la pandémie.

Le programme de cette 22ème édition du FNF comporte trois compétitions, notamment une première réservée aux longs-métrages de fiction, une seconde aux courts-métrages de fiction, et une troisième aux longs-métrages documentaires, a indiqué le CCM, mercredi, dans un communiqué.

Ces films, poursuit le communiqué, doivent être produits depuis la dernière édition du FNF qui s'est tenue du 28 février au 07 mars 2020.

En outre, un "Marché de film" sera au rendez-vous, pour offrir un espace idéal de discussion des sujets de la distribution et de l’exploitation cinématographiques dans l’ère des nouvelles formes de diffusion.

Des rencontres et échanges professionnels seront également organisés pour débattre de l’état actuel du cinéma national et des perspectives de son développement, au côté de la présentation d'un bilan cinématographique au titre des années 2020 et 2021, en parallèle de la tenue de nombre d'activités et de conférences.

"Le règlement du festival et les fiches d’inscription sont disponibles sur le lien web du CCM, à savoir www.ccm.ma/fnf22", précise la même source.

Considéré comme un important événement cinématographique national, le 22ème FNF, dont le déroulement est prévu dans le strict respect de la réglementation sanitaire en vigueur, revêt un caractère de manifestation artistique et culturelle, avec pour objectifs de promouvoir le développement du cinéma marocain, de valoriser le travail des professionnels du secteur et de créer un cadre de rencontres, d’interactions et d’échanges, conclut le communiqué.



FNM

La Fondation nationale des musées (FNM) a lancé mercredi une enquête de satisfaction dans ses douze musées répartis à travers le Royaume, dans un esprit d'amélioration des pratiques et des connaissances sur les publics des musées.

Cette étude, qui se poursuit jusqu'au 5 septembre, a pour objectifs de mieux connaître le public des musées, mesurer sa satisfaction et permettre à la FNM de recueillir les données nécessaires pour l'articulation de sa planification stratégique, indique un communiqué de la Fondation.

Les visiteurs peuvent scanner le code QR mis à leur disposition en trois langues (arabe, français et anglais) à travers la billetterie des musées et répondre au questionnaire, précise la même source, notant que la FNM place, via cette étude, le public au cœur de ses préoccupations.