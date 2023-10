L'actrice Jada Pinkett Smith annonce être séparée de Will Smith depuis 2016

13/10/2023

L'actrice Jada Pinkett Smith a révélé mercredi être séparée de son mari Will Smith depuis 2016 alors que le couple est régulièrement au coeur de l'attention médiatique.

Les Smith avaient particulièrement défrayé la chronique en 2022, lorsque l'acteur de la saga "Men in Black" avait giflé sur la scène des Oscars l'humoriste Chris Rock, à cause d'une blague douteuse concernant la perte de cheveux de sa femme.

Interdit de cérémonie des Oscars pendant 10 ans, après avoir lui-même démissionné de l'Académie, Will Smith s'est publiquement excusé auprès de Chris Rock.

En 2022, le couple, qui reste légalement marié, vivait déjà "des vies complètement séparées" depuis des années, a expliqué Jada Pinkett Smith à la chaîne NBC selon un extrait de l'entretien qui vise à faire la promotion des mémoires à paraître de l'actrice, intitulés "Worthy".

L'actrice a aussi expliqué avoir cru à une blague au départ lorsque son mari a frappé Chris Rock et n'avoir pas compris la violence de sa réaction.

Le couple faisait face depuis des années à des rumeurs persistantes d'adultère ou de mariage ouvert.

"Nous avons un amour profond l'un pour l'autre et nous essayons de déterminer ce que cela signifie pour nous", a expliqué Jada Pinkett Smith dans un autre entretien au magazine People.

Les deux célébrités se sont rencontrées en 1994 sur le tournage de la série le "Prince de Bel Air" lorsque Will Smith était déjà marié.

Ils ont deux enfants ensemble, Jaden et Willow.



​Bouillon de culture

Prix



Un tableau de l’artiste peintre marocain Abdellah Tferdine figure sur la liste restreinte du Prix "Kanz Al Jeel", dans la catégorie des arts, à travers lequel le Centre de langue arabe d'Abou Dhabi célèbre la créativité et les innovateurs.

Le Centre de langue arabe d'Abou Dhabi a indiqué mercredi dans un communiqué qu’outre l'œuvre de l'artiste marocain, la liste restreinte du prix lors de sa deuxième édition dans la catégorie des arts comprend quatre œuvres d'artistes de pays arabes et de Grande-Bretagne.

Dans la catégorie "publications de poésie", la liste comprend cinq œuvres de poètes des Emirats arabes unis, tandis que dans la catégorie "concours de poésie", des poèmes de poètes des Emirats, du Koweït, de Jordanie et d'Arabie saoudite sont en compétition.

Selon le centre, cette édition du Prix "Kanz Al Jeel" qui célèbre également la poésie nabati, a été marquée par une grande diversité en recevant 264 candidatures dans ses différentes catégories provenant de 27 pays, dont 17 pays arabes, enregistrant ainsi une augmentation de 13% par rapport à la première édition.

Le centre a ajouté que l’édition 2023 a vu la participation de nouveaux pays, notamment la Chine, les Comores, les Philippines, la Turquie et le Royaume-Uni.