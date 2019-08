L’activité monétique enregistre 198,3 millions de transactions au premier semestre

09/08/2019

L'activité monétique marocaine a enregistré 198,3 millions de transactions pour un montant global de 164,2 milliards de dirhams durant le 1er semestre 2019, indique le Centre monétique interbancaire (CMI) .

L’activité est en progression de 10,4% en nombre d’opérations et de 9,9% en montant par rapport à la même période en 2018, relève le CMI dans son rapport sur l’activité monétique, soulignant que l’encours des cartes bancaires émises par les banques marocaines a atteint près de 15,8 millions de cartes.

Au Maroc, rapporte la MAP, les cartes marocaines ont enregistré durant les six premiers mois de 2019, en paiements et en retraits, 188,7 millions d’opérations pour un montant de 151,1 milliards de DH en progression de 10,1% en nombre et de 8,9% en montant.

Le CMI note en outre que durant ce semestre, les cartes marocaines à validité internationale ont réalisé 4,3 millions d’opérations à l’étranger, retraits et paiements, pour un montant global de 2,6 milliards de DH, en progression de 87,3% en nombre et de 42,4% en montant par rapport à la même période en 2018.

Pour leur part, les cartes étrangères ont enregistré, en paiements et en retraits, 9,6 millions d’opérations pour un montant de 13,1 milliards de DH en augmentation de 16,4% en nombre et de 12,5% en montant, fait savoir la même source.

Durant le 1er semestre 2019, l’activité de paiement via Internet affichait une forte progression avec +42,8% en volume et +13% en nombre des paiements en ligne, favorisée par les grands facturiers, les compagnies aériennes et les services eGov.

Lors de cette période, l’élargissement du réseau GAB s’est poursuivi avec l’installation de 75 nouveaux GAB, permettant au réseau d’atteindre 7.364 GAB.

Le réseau GAB a réalisé durant ce semestre 157,2 millions opérations de retraits effectués par les cartes bancaires marocaines et étrangères, en progression de 7,3%, pour un montant global de 142,3 milliards de DH.