L’activité industrielle poursuit son amélioration

Hausse de la production et des ventes en septembre, selon BAM

04/11/2021

L’activité continue de s’améliorer dans l’industrie pour le deuxième mois consécutif, selon Bank Al-Maghrib qui fait état d’une progression de la production et des ventes du secteur industriel à fin septembre 2021, en glissement mensuel.



« Les résultats de l’enquête de conjoncture de Bank Al Maghrib au titre du mois de septembre font ressortir une amélioration, d’un mois à l’autre, de l’activité », a indiqué la Banque centrale.



Ainsi, selon les données recueillies par l’institution publique, la production aurait progressé et le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) aurait augmenté, d’un mois à l’autre, de 2 points à 73%.



Sur la même période, l’enquête mensuelle de conjoncture de BAM fait ressortir que les ventes et les commandes se seraient accrues avec des carnets qui restent toutefois inférieurs à la normale, a souligné Bank Al Maghrib de même source.



Soulignons qu’à l’exception de la «mécanique et métallurgie», où elle aurait plutôt reculé, la production aurait pour sa part connu une hausse dans l’ensemble des branches.



Pour ce qui est des ventes, les données recueillies au cours de cette même période montrent qu’elles auraient progressé aussi bien sur le marché local qu’étranger, a poursuivi la Banque centrale dans sa note de conjoncture.



Selon la même source, par branche, elles auraient connu une hausse dans l’ensemble des branches à l’exception de la «mécanique et métallurgie» où elles auraient reculé, peut-on lire.



S’agissant des commandes, la Banque centrale rapporte qu’elles auraient enregistré un accroissement dans toutes les branches d’activité sauf dans l’«électrique et électronique» où elles auraient plutôt baissé.



Bank Al Maghrib ajoute, par ailleurs, que « les carnets de commandes se seraient établis à des niveaux inférieurs à la normale dans toutes les branches d’activité ».



A titre de rappel, l’enquête de conjoncture de Bank Al Maghrib au titre du mois d’août dernier avait fait ressortir une hausse en glissement mensuel de l’activité.



Selon les résultats de l’enquête d’alors, la production et les ventes avaient progressé et les commandes s’étaient accrues, mais les carnets étaient restés inférieurs à la normale.



Par branche d’activité, BAM indiquait que «la production aurait connu une hausse dans l’«agro-alimentaire» et dans la «mécanique et métallurgie», une stagnation dans la «chimie et parachimie» et une baisse dans le «textile et cuir» et dans l’«électrique et électronique»».



Sur cette même période, les ventes auraient progressé dans l’ensemble des branches à l’exception de la « chimie et parachimie » où elles auraient stagné et du « textile et cuir» où elles auraient reculé.



De même que les commandes auraient enregistré un accroissement dans l’«agro-alimentaire», la «mécanique et métallurgie» et dans l’«électrique et électronique», avec une stagnation dans la «chimie et parachimie» et un recul dans le «textile et cuir».



En août toujours, il était ressorti de l’enquête que les carnets de commandes s’étaient établis à des niveaux inférieurs à la normale dans toutes les branches d’activité.



A titre de comparaison, en juillet, les résultats de l’enquête de conjoncture de Bank Al Maghrib au titre du mois de juillet avaient fait ressortir une baisse de l’activité par rapport au mois de juin.



Dans la note de conjoncture de BAM, publiée à cette période, il était ainsi ressorti que « la production et les ventes auraient reculé et les commandes se seraient repliées avec des carnets qui restent inférieurs à la normale » et que, dans ces conditions, le taux d’utilisation des capacités de production se serait établi à 71% après 75% enregistré en juin.



Pour les trois prochains mois, les entreprises sondées déclarent s’attendre à une amélioration de l’activité. Précisons toutefois que plus d’un tiers d’entre elles (35%) ont déclaré ne pas avoir de visibilité quant à son évolution future, conclut l’enquête.



Alain Bouithy