L’activité industrielle manque encore de visibilité

05/04/2022

Pour les trois prochains mois, les entreprises s’attendent à une amélioration de l’activité avec toutefois la persistance des incertitudes, selon BAM

La production et les ventes du secteur industriel sont ressorties en hausse, d’un mois à l’autre, selon les résultats de l’enquête de conjoncture de Bank Al Maghrib au titre du mois de février 2022. A en croire la Banque centrale, elles auraient progressé dans toutes les branches à l’exception de l’«agro-alimentaire» et de la «chimie et parachimie» où la production aurait stagné et les ventes auraient reculé. «Dans ces conditions, le Taux d’utilisation des capacités de production (TUC) se serait établi à 71%, en progression de 2 points par rapport au mois précédent, se situant toutefois en dessous de sa moyenne d’avant crise». Des données recueillies par Bank Al-Maghrib et rendues publiques récemment, il ressort que les commandes auraient connu une stagnation, recouvrant une baisse dans la «chimie et parachimie», une stagnation dans l’«agro-alimentaire» et des hausses dans la «mécanique et métallurgie», le «textile et cuir» et l’ «électrique et électronique». S’agissant des carnets de commandes, les chiffres de BAM montrent qu’ils se seraient situés à un niveau inférieur à la normale dans toutes les branches. Poursuivant son analyse des résultats de son enquête, Bank Al Maghrib ajoute que « pour les trois prochains mois, les entreprises s’attendent à une amélioration de l’activité ». L’enquête fait toutefois état d’une persistance des incertitudes. En effet, elle révèle que « 31% des entreprises n’ont pas de visibilité quant à l’évolution de la production et 29% pour ce qui est des ventes», souligne-t-on. Dans le détail, près des deux tiers des industriels de l’«agro-alimentaire» déclarent une stagnation de la production et 21% parmi eux soutiennent une baisse, situant ainsi le TUC à 66%. D’après Bank Al-Maghrib, les ventes auraient accusé à contrario une baisse reflétant celle des expéditions à l’étranger; les ventes locales ayant en revanche stagné, tout comme les commandes seraient restées à leur niveau du mois précédent, avec un carnet qui se serait situé à un niveau inférieur à la normale. Pour les trois prochains mois, la Banque centrale rapporte que les industriels prévoient une stagnation de la production et des ventes, mais que « 42% des entreprises déclarent ne pas avoir de visibilité quant à l’évolution future de la production et 34% pour ce qui est des ventes». Si les chefs d’entreprises de la branche «textile et cuir» s’attendent à une amélioration de la production et des ventes au cours des trois prochains mois, il ressort de l’enquête que 27% d’entre eux n’ont pas de visibilité quant à l’évolution future de la production et 31% pour ce qui est des ventes. Cela dit, en février dernier, la production de cette branche aurait affiché une hausse et le TUC se serait établi à 70% ; tandis que les ventes et les commandes auraient enregistré une augmentation dans l’ensemble des sous-branches à l’exception de l’ « industrie textile » où elles auraient plutôt stagné. L’enquête révèle cependant que les carnets de commandes se seraient situés à un niveau inférieur à la normale. Il est à noter qu’au même moment, la production dans la « chimie et parachimie » aurait stagné et le TUC se serait établi à 73%. Mais à en croire Bank Al-Maghrib, les ventes auraient en revanche marqué une baisse, en raison du repli des expéditions à l’étranger ; les ventes locales ayant, à l’inverse, progressé. Selon la Banque centrale, les commandes auraient aussi reculé, avec un carnet qui se serait situé à un niveau inférieur à la normale. Pour autant, « pour les trois mois à venir, les patrons anticipent une hausse de la production et des ventes ». Quand bien même, une entreprise sur cinq déclare ne pas avoir de visibilité quant à leur évolution future ». S’agissant de la production de la branche « mécanique et métallurgie », elle aurait enregistré une hausse, avec un TUC qui se serait situé à 66% ; tandis que les ventes auraient connu une progression aussi bien sur le marché local qu’étranger. Selon les entreprises sondées, les commandes se seraient améliorées avec un carnet qui se serait établi à un niveau inférieur à la normale. Si 45% d’entre eux déclarent des incertitudes quant à leur évolution future, les industriels de la branche anticipent tout de même un accroissement de la production et des ventes. Quant à la branche « électrique et électronique », tout porte à croire que la production aurait connu, au cours de la même période, une hausse et le TUC se serait situé à 76%. Selon les résultats de l’enquête, les ventes se seraient accrues aussi bien sur le marché local qu’étranger et les commandes auraient progressé, avec un carnet qui se serait situé à un niveau inférieur à la normale. Pour les trois prochains mois, Bank Al-Maghrib rapporte que les patrons anticipent une amélioration de la production et des ventes.