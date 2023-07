L'activité économique prévue en hausse de 3,4% au troisième trimestre

08/07/2023

L'activité économique devrait progresser de 3,4% au troisième trimestre 2023, en variation annuelle, au lieu d'une hausse de 1,9% au cours de la même période de l'année antérieure, prévoit le Haut-commissariat au plan (HCP).



La valeur ajoutée agricole devrait, ainsi, augmenter de 6,8% au T3-2023, portée par la poursuite du redressement de la production végétale, indique le HCP dans son point de conjoncture du T2-2023 et des perspectives pour le 3ème trimestre 2023.



Et d'ajouter que la baisse de la production animale s'atténuerait, dans un contexte de mise en œuvre des mesures de lutte contre les effets de la sécheresse visant à assurer un approvisionnement suffisant en orge pour les éleveurs du grand bétail, rapporte la MAP.



Parallèlement, le HCP estime que la résilience de la demande devrait entretenir une hausse de la valeur ajoutée des activités hors agriculture de 3,3% au T3-2023, en variation annuelle.

La croissance hors agriculture, essentiellement soutenue par les services de l'hébergement et la restauration depuis la mi-2021, se rééquilibrerait progressivement au profit des autres branches d’activité, prévoit la même source.



La production manufacturière afficherait, quant à elle, une progression de 1,6%, grâce à une demande mieux orientée pour les industries liées à la construction et une poursuite de l'affermissement des branches de fabrication du matériel de transport.



Le repli des activités du bâtiment s’atténuerait, sur fond d'une accélération de la production du logement social et les services afficheraient, pour leur part, une croissance de 4,5%.



Concernant l'inflation, elle devrait refluer au niveau national à +5,4% au T3-2023 et sa composante sous-jacente pourrait diminuer jusqu'à 4,8%, suite à une moindre hausse des prix alimentaires et manufacturiers et ce, en l'absence de tensions majeures sur le marché mondial des matières premières.



Dans ces conditions, la demande intérieure poursuivrait son amélioration, contribuant pour 1,5 point à la croissance économique globale. La consommation des ménages progresserait de 1,9%, mais l'investissement des entreprises tarderait à se redresser, du fait de la faible progression des marges des entreprises.



Pour ce qui est de la demande mondiale adressée au Maroc, sa croissance devrait dans l'ensemble se modérer sensiblement au troisième trimestre 2023, avec une hausse prévue de 2%, en variation annuelle, au lieu de +7,7% lors de la même période une année auparavant.



En conséquence, la contribution de la demande extérieure nette à la croissance économique nationale resterait positive, mais se réduirait à +1,9 point au lieu de +3,1 points au cours de la même période de l'année passée, estime le HCP.