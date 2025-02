L’action syndicale, locomotive du développement et levier social pour remporter le défi de l’avenir

Le mot d’ordre qui a prévalu lors des travaux du Congrès provincial de la FDT tenu à Khouribga

05/02/2025

Dans le cadre d’une vision globale réitérant l’importance cruciale du rôle des organisations syndicales dans le paysage politique et socioéconomique du pays et du processus de restructuration et de renouvellement des élites et après la première étape ayant concerné la ville d’El Jadida, la Fédération démocratique du travail (FDT) a tenu récemment le Congrès provincial de Khouribga sous la devise « L’action syndicale, locomotive du développement et levier social pour remporter le défi de l’avenir ».



Dans une allocution inaugurale de cette station organisationnelle, le secrétaire général de la Fédération, Youssef Aïdi, a indiqué que « nous nous adressons, aujourd’hui, à l’avenir pour revisiter le passé à travers une lecture critique et nous affirmons que notre situation, étant en dehors de la représentativité, relève quelque peu d’une responsabilité collective… C’est que nous assumons collectivement la responsabilité de cet état de choses face à nos militants ».



Le responsable syndical a ajouté que la Fédération démocratique du travail se heurte à l’exclusion sur fond de considérations politiques (…), tout en affirmant que la centrale n’est pas un syndicat partisan bien que les composantes de ses différentes structures soient affiliées à l’Union socialiste des forces populaires. D’ailleurs, a-t-il souligné, la FDT n’a jamais été hermétique devant les autres courants politiques qui se déploient en son sein de même que face aux indépendants.



« C’est un syndicat de tous les Marocains avec toutes leurs couleurs et appartenances politiques et nous visons le renforcement de toutes les organisations sectorielles et nationales et la restauration de nos relations avec le parti (l’USFP N.D.L.R) », a-t-il clamé, en mettant en avant que la FDT s’appuie sur des considérations claires et une grande ambition tendant à élever la centrale par le biais d’une participation collective et occupe une place avancée dans le secteur public, mais « nous nous retrouvons exclus du dialogue social en dépit de notre importante présence dans les secteurs de la justice, de l’enseignement, de la jeunesse et du sport », a-t-il fustigé.



Le secrétaire général de la FDT a, par ailleurs, mis l’accent sur l’impératif d’une grande secousse du déploiement de l’action syndicale, en développant que le paysage syndical ne devrait pas continuer dans la configuration actuelle alors que l’Etat a consenti de gros efforts destinés à réglementer et encadrer la scène politique (en négligeant hélas l’action syndicale).



Il a déploré que certaines directions syndicales, bien qu’ayant atteint l’âge de la retraite depuis dix ans, continuent de chapeauter l’action des centrales syndicales de la place.

D’autre part, Youssef Aïdi a abordé, dans cette même veine, les subventions accordées aux syndicats en réclamant que les services de l’Etat soient intransigeants quant au contrôle et à leur utilisation…



Le responsable syndical a rapporté, par la suite, que la FDT, lorsqu’elle a été conviée au dialogue autour du projet de loi de grève a clairement mis en avant une revendication pertinente et cruciale, à savoir la discussion de la loi des syndicats du fait que lorsque la FDT évoque cette législation, par ailleurs capitale, celle-ci était considérée comme un «tabou» alors qu’elle est une grande priorité car l’on ne peut débattre de la logique de la loi de grève et des modalités de sa pratique en l’absence des syndicats, syndicats s’activant en marge de la loi (…)

Et de conclure que l’allié politique de la FDT est bien l’Union socialiste des forces populaires. Mais « nous n’avons jamais à faire de la FDT un syndicat partisan ou un syndicat de partisans mais nous nous considérons comme des alliés objectifs et stratégiques du parti des forces populaires, et c’est une alliance dont nous sommes fiers car lors d’étapes de notre processus organisationnel, on a tenté de nous exclure et c’est l’USFP qui s’est dressé à nos côtés en faveur de notre présence … », a-t-il proclamé (…)



Pour sa part, Noureddine Zoubdi, secrétaire régional de l’USFP à Khouribga a souligné, dans son intervention circonstancielle, que « notre présence aujourd’hui à cet événement intervient dans le contexte de la nécessité de la consolidation de l’unité et du militantisme commun en faveur de l’amélioration de la situation des travailleurs et de leurs droits légitimes, cette catégorie sociale étant le pilier principal de l’entreprise de la réalisation de la justice sociale et du développement durable ».



D’autre part, à l’issue des travaux de cette étape organisationnelle, puisant son importance dans l’histoire de la lutte syndicale des travailleurs de la province de Khouribga, réputée comme l’une des plus grandes zones de phosphates au Maroc, un hommage très appuyé a été rendu à nombre de militants syndicalistes connus pour leur militantisme syndical à toute épreuve…



Rachid Meftah