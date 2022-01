L’ actif net sous gestion des OPCVM s ’établit à près de 593 MMDH à fin 2021

28/01/2022

L'actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s'est établi à 592,91 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2021, en hausse de 13,32% par rapport à la même période de 2020, selon l'Association des sociétés de gestion et fonds d'investissement marocains (ASFIM).



En glissement mensuel, l'actif net sous gestion des OPCVM a accusé un repli de 2,24% (606,47 MMDH à fin novembre 2021), fait savoir l'ASFIM dans sa lettre mensuelle d'information de décembre 2021, expliquant cette baisse par la décollecte nette de près de 15 MMDH, qui a concerné principalement les OPCVM monétaires et OCT.



Les OPCVM actions ont affiché la plus haute performance mensuelle, avec +0,76% et les OPCVM monétaire la plus basse avec + 0,12 %.



De même, la meilleure performance annuelle en 2021 a été réalisée également par les OPCVM actions avec 19,46% de variation, alors que les OPCVM monétaires ont affiché la plus faible performance avec +1,45 %.



Avec le lancement de 2 fonds, le nombre d’OPCVM en activité est passé à 537 à fin décembre dernier, indique l'ASFIM, notant que sur l'ensemble de l'année 2021, 35 nouveaux OPCVM ont été créés.