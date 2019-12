L'actif net des OPCVM dépasse les 434 MMDH en 2018

20/12/2019 Libé

L' actif net des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a réalisé une évolution annuelle de 4,53% pour s'établir à 434,79 milliards de dirhams (MMDH) en 2018, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). Cette progression a été principalement orientée à la hausse par les OPCVM "OMLT" (obligations moyen et long termes), dont l'actif net a enregistré une croissance de 25,71 MMDH, mais atténuée par le recul de l'encours géré par les OPCVM "Monétaires" et "Actions" qui ont respectivement régressé de 7,59 MMDH et 3,76 MMDH, explique l'AMMC dans son rapport annuel. Le nombre d'OPCVM en activité, à fin 2018, s'est chiffré à 450 contre 432 en 2017, suite à la création de 18 nouveaux fonds, dont sept "Diversifiés", cinq "OMLT", quatre "Actions", un "Monétaire" et un "OCT" (obligations court terme). Concernant leur nature juridique, 404 OPCVM sont des fonds communs de placement (FCP), tandis que 46 sont des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), rapporte la MAP. A l'instar des années précédentes, la catégorie "OMLT", qui compte 155 OPCVM, s'est accaparé plus de la moitié de l'encours global avec un actif sous gestion de 244 MMDH, soit plus de 56% de l'actif net total. En outre, le rapport fait ressortir que le poids de l'actif net des OPCVM a représenté l'équivalent de 39,28% du PIB en 2018 contre 39,12% un an auparavant. Cette hausse est attribuable à la croissance de l'actif net des OPCVM (4,53%) qui a dépassé celle enregistrée par le PIB à prix courants (3%), précise la même source. Quant au ratio "Actif net des OPCVM/ Epargne nationale", il s'est établi à 142,36% à fin 2018, soit une progression de 7,95 points de pourcentage par rapport à l'année précédente (134,4%). Cette évolution est le résultat conjugué de la variation positive de l'actif net des OPCVM qui a augmenté de 4,53% et de la baisse de l'épargne nationale de 1,31%. Au cours des cinq dernières années, l'actif net des OPCVM a enregistré une hausse de 77,07%, passant de 245,54 MMDH en 2013 à 434,79 MMDH en 2018. L'encours global s'est ainsi apprécié de 189,24 MMDH avec une domination des OPCVM obligataires dont l'actif net a évolué de 163,79 MMDH. Concernant les autres catégories d'OPCVM, leur actif net s'est accru de 18,99 MMDH pour les OPCVM "Diversifiés", de 11,72 MMDH pour les OPCVM "Actions", de 1,86 MMDH pour les OPCVM "Contractuels", tandis que les OPCVM "Monétaires" ont connu une dépréciation de 7,11 MMDH.