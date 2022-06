L’actif net des OPC à 53,7% du PIB en 2021

17/06/2022

Le poids des organismes de placement collectif (OPC) dans l'économie marocaine a connu une évolution positive, l'actif net de ces organismes ayant représenté 53,7% du PIB à fin 2021, contre 49,6% à fin 2020, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



L'encours des OPC a atteint 627 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 16,2% en 2021, précise l'AMMC dans la première édition de son rapport "Le marché des capitaux en chiffres".



L'actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s'est élevé à 593 MMDH et celui des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) à 22 MMDH, soit presque 4 fois plus qu'en 2020, fait savoir la même source.



Par type de fonds, rapporte la MAP, l'encours des OPCVM actions, porté par une orientation très positive du marché boursier en 2021, s'est bonifié sur l'année de 27,1% pour atteindre 47 MMDH.



L'encours des fonds diversifiés a progressé également de 105%, soutenu par des flux nets positifs de plus de 29 MMDH. L'encours des fonds obligataires a fini l'année en hausse de 5,4%, tiré par des flux nets positifs de +10,3 MMDH. Les fonds monétaires ont vu leur encours s'élever à 81 MMDH, en évolution de 12,1%, profitant d'une collecte nette de presque 8 MMDH.



En outre, ledit rapport fait ressortir que l'actif sous gestion des OPCVM, en 2021, a été principalement investi en valeurs non cotées, lesquelles représentent à elles seules 77,18% de l'actif total investi, suivies par les autres éléments d'actif et les valeurs cotées qui constituent respectivement 13,03% et 9,79% dudit actif.



L'encours des valeurs non cotées a connu une progression de 11,75%, passant de 446 MMDH en 2020 à 499 MMDH en 2021. L'encours des valeurs cotées a progressé de 45,31% à 63 MMDH et l'encours des autres éléments d'actif s'est accru de 38,12% à 84 MMDH.