L'acteur américain Richard Gere mis à l’honneur aux Goya

01/02/2025

L'acteur américain Richard Gere sera mis à l'honneur lors des Goya 2025, les oscars espagnols, où il recevra le Goya international, un prix récompensant son extraordinaire carrière, a annoncé jeudi l'Académie du cinéma espagnol.



Nommé trois fois aux Goldens Globes, l'acteur de 75 ans recevra cette prestigieuse distinction le 8 février lors du gala des prix cinématographiques espagnols, qui aura lieu cette année à Granada, dans le sud-est du pays, indique l'académie dans un communiqué.



A travers ce prix, l'Académie espagnole du cinéma récompense "sa contribution extraordinaire à l'art cinématographique, en ayant incarné certains des films les plus emblématiques de l'histoire du cinéma", souligne la même source.



L'Académie a choisi d'honorer un acteur dont la carrière, s'étendant sur plus de 50 ans, est jalonnée de titres emblématiques tels que Pretty Woman, Officier et Gentleman, ou encore la comédie musicale Chicago.



Né le 31 août 1949 à Philadelphie, aux Etats-Unis, Richard Gere avait abandonné ses études de philosophie et d'art dramatique à l'Université du Massachusetts afin de se consacrer pleinement à sa carrière d'acteur.

Il a travaillé avec plusieurs cinéastes de renom tels que Terrence Malick, Robert Altman, Francis Ford Coppola, Lasse Hallström ou Rob Marshall.



C'est la quatrième fois que ce prix d'honneur sera remis après avoir été attribué lors des trois dernières éditions à l'actrice australo-américaine Cate Blanchett (2022), la Française Juliette Binoche (2023), et l'Américaine Sigourney Weaver (2024).