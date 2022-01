L'acteur Daniel Craig distingués par Elizabeth II

03/01/2022

Des responsables de premier plan de la lutte contre la pandémie au Royaume-Uni ont été distingués vendredi par la reine Elizabeth II, tandis que l'acteur Daniel Craig a reçu la même décoration que celle de James Bond qu'il incarne au cinéma. Figure bien connue des Britanniques qu'il informe régulièrement sur la crise sanitaire lors de conférences de presse, le médecin-chef pour l'Angleterre, Chris Whitty, a été promu chevalier commandeur de l'Ordre du Bain, décerné à des militaires et des fonctionnaires. Patrick Vallance, conseiller scientifique du gouvernement, a reçu la même distinction, tandis que d'autres acteurs de premier plan de la lutte contre le coronavirus, comme les médecins-chefs de l'Ecosse et du Pays de Galles et le médecin-chef adjoint pour l'Angleterre, Jonathan Van Tam, ont été faits Chevaliers ou Dame de l'ordre de l'Empire britannique. L'un des pays d'Europe les plus touchés par la pandémie, avec plus de 148.000 morts et une explosion des contaminations due au variant Omicron, le Royaume-Uni est engagé dans une vaste campagne de rappel vaccinal pour tenter de freiner le virus. Sur le plan culturel, l'acteur Daniel Craig, 53 ans, a été fait compagnon de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, comme le célèbre espion qu'il incarne au grand écran, pour services rendus à l'industrie du film et du théâtre. "Mourir peut attendre", dernier opus des aventures de James Bond dont la sortie cette année avait été retardée en raison de la pandémie, marque aussi l'ultime participation de Daniel Craig à la saga. A l'occasion de la sortie du film, très grand succès au box office, la Royal Navy avait nommé l'acteur commandant honoraire, le même grade que son personnage. Il a en tout enfilé le costume de l'agent 007 à cinq reprises depuis "Casino Royale" en 2006. La productrice de la franchise, Barbara Broccoli, a été faite Commandeur de l'ordre de l'Empire britannique.