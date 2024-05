L'accueil du Gitex Africa renforce la position du Maroc en tant que pôle numérique régional

31/05/2024

L'accueil par le Maroc du Gitex Africa Morocco renforce sa position en tant que pôle numérique régional, a souligné, mercredi à Marrakech, la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour.



Dans un entretien accordé à la MAP, en marge de la 2ème édition du Gitex Africa Morocco, Mme Mezzour a indiqué que l’accueil par le Maroc de cet événement international va permettre d'attirer de nouveaux investissements au Maroc et de baliser la voie aux entreprises participantes pour qu’elles puissent accéder à de nouveaux marchés, notant que cet évènement reflète l'intérêt particulier qu'accorde la Maroc au développement socio-économique du continent africain.



"Aujourd'hui, l'Afrique doit être productrice des dernières technologies numériques", a-t-elle enchainé, faisant savoir que le continent africain dispose de jeunes qualifiés dans le domaine du digital, ce qui permettra, à travers les différentes activités de ce Salon, d'identifier les solutions développées par les entreprises africaines, de consolider la coopération Sud-Sud et de tirer profit des expériences, en faveur du développement du continent.