L'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès remporte à Berlin le prix international de l'Innovation germano-africain

15/12/2024

L'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès (USMBA) a remporté jeudi à Berlin le prestigieux prix international de l'Innovation germano-africain "German-African Innovation Incentive Award".



Le projet de photovoltaïque sous concentration, dirigé par le directeur de l’Ecole Normale Supérieure (ENS), Ali Ahaitouf, a été récompensé pour sa contribution significative au développement du Maroc, notamment grâce aux opportunités qu'il offre dans le domaine de la fabrication, a précisé l’université dans un communiqué.



Ce projet porte sur la recherche en énergie photovoltaïque concentrée, un domaine où l'équipe de l'USMBA s'est distinguée par son expertise de longue date, renforcée par l'obtention d'un financement de la Fondation IRESEN pour l'un de ses projets de recherche dans ce domaine stratégique, relève la même source.



Selon M. Ahaitouf, cette technologie permettrait de produire des fortes densités de puissance électrique avec des cellules solaires multi-jonctions de faibles tailles, et donc utilisant moins de matériaux, rapporte la MAP.



Le contre-coût est l’utilisation d’élément optiques capables de concentrer le soleil sur une petite surface et augmentant ainsi la densité de puissance, explique-t-on.



Selon la même source, le projet de l'équipe marocaine a bénéficié du financement maximal accordé à un projet, s'élevant à 150.000 euros.



Il s'agit de l'un des six prix décernés sur l'ensemble du continent africain, a été attribué parmi 60 projets en compétition, précise le communiqué, qui souligne que ce succès s'explique par "la forte valeur ajoutée du projet pour le Maroc et sont réel potentiel d’industrialisation".



L'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès a représenté le Maroc lors du Prix de l'Innovation germano-africain aux côtés de cinq autres pays à savoir l'Ethiopie, le Ghana la Namibie, le Nigeria et l'Ouganda.