L'Université Privée de Fès lance les "Fez Design Days"

14/05/2024

La 2ème édition de "Fez Design Days " s'est ouverte lundi à Fès sous le thème "Le design comme levier du développement de l'artisanat", avec la participation de nombreux architectes et professionnels marocains et étrangers.



Organisée par l'Ecole Supérieure des Métiers de l'Architecture et du Bâtiment de l'Université Privée de Fès (UPF), cette manifestation entend explorer le patrimoine dans ses deux composantes bâtie et artisanale à travers des regards croisés d'artisans, chercheurs, architectes, designers, plasticiens, urbanistes, étudiants et de praticiens.



S'exprimant à cette occasion, le président de l’UPF, Mohamed Aziz Lahlou, a souligné que "tout au long de l'histoire, l’artisanat a été une activité fondamentale au Maroc et se déploie dans une variété de métiers, allant de la broderie fine et de la maroquinerie à la poterie et aux tapis, ainsi que dans tous les métiers liés à l'architecture".



Il a aussi mis en valeur la conception du produit, l’idée esthétique, la connaissance des matériaux, l'expérience des méthodes et des techniques et les projets communs de créativité et d'innovation.



"La corrélation existante entre le design et l'artisanat a des complicités et des complexités, présentes et passées, en particulier au Maroc et concrètement à Fès", a-t-il ajouté, notant que l'artisanat a historiquement participé de différentes manières à sa relation avec le design.



Aujourd'hui, a poursuivi M. Lahlou, il est essentiel de faire appel à la perméabilité des frontières entre ces champs de pratique tout en soulignant l'émergence d'un domaine spécifique appelé le design artisanal.



Selon lui, à Fès les études sur l'artisanat montrent un intérêt particulier pour l'artisanat traditionnel islamique dans l'architecture, précisant qu’elles décrivent la manière dont un phénomène tel que la création artisanale se matérialise dans des produits très divers, et dans différentes formes de création et production artisanale.



Il a également rappelé que l’'artisanat de Fès s'inscrit dans un ensemble de techniques destinées à habiller les surfaces d'une construction se servant de matériaux tels que la terre, la pierre, le plâtre et le bois, notant que de nombreux ateliers spécialisés sont encore actifs aujourd'hui, perpétuant un savoir-faire ancestral à travers la production de pièces à la fois esthétiques et fonctionnelles.



Le président de l’UPF a fait savoir que ce riche patrimoine artisanal de Fès est le reflet de siècles d'histoire et de tradition, influencé par les échanges culturels et les styles artistiques variés, relevant que ce patrimoine artisanal a également été une source d'inspiration pour les artistes et les designers au cours des dernières décennies.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’Ecole Supérieure des métiers de l’Architecture et du Bâtiment à l'UPF, Nasser Mostafa Akalay, a souligné l’importance de la thématique débattue, notant que cette édition examinera la façon dont le design peut mettre en avant ce riche patrimoine et faire de l'artisanat de Fès et du Maroc une référence internationale.



Il a aussi rappelé que l'artisanat jouit d'une grande présence dans la construction et l'architecture au Maroc tout en faisant part du fort potentiel d’exportation de ce secteur vers les pays africains et européens.



Fez Design Days tend à renforcer la réflexion sur l'association de l'artisanat et du design et rendre l'artisanat marocain et spécialement fassi, visible et accessible à l'échelle nationale et internationale.



Cette 2ème édition de la Semaine du design rebaptisée Fez Design Days, prévoit plusieurs conférences, des workshops avec les artisans de Fès, des expositions artistiques, des objets de design et d'art décoratif marocains, outre l’'organisation d'un salon de l'artisanat au sein du campus en collaboration avec la direction régionale de l'Artisanat et de l'Economie solidaire de Fès et la chambre de l'Artisanat Fès-Meknès.