L'Université Mundiapolis fête ses lauréats au titre de l’année universitaire 2022-2023

16/07/2024

L’Université Mundiapolis a organisé récemment une cérémonie de remise des diplômes à ses 590 lauréats de la promotion 2022-2023.



"L’Université Mundiapolis est fière d’annoncer le succès de la cérémonie de remise des diplômes pour les lauréats de la promotion 2022-2023 ainsi que ceux de la formation continue. Cet événement marquant a célébré l’aboutissement des études de 590 étudiants brillants issus de divers programmes", s’est félicité l’université dans un communiqué.



La cérémonie de remise des diplômes s’est tenue sur trois jours, du 3 au 5 juillet 2024, sur le campus de l’Université Mundiapolis à Casablanca. Chaque journée a mis en lumière les réussites académiques des étudiants des différentes facultés et écoles, célébrant les lauréats sous la présidence de figures éminentes de l'université et du paysage de l’enseignement supérieur au Maroc. M. Najib Zerouali, professeur en chirurgie et ancien ministre de l’enseignement supérieur, a été parmi les personnalités qui ont donné une envergure à cet événement, selon la même source.



Ces cérémonies ont été ponctuées par des discours inspirants des dirigeants de l'université, des doyens des différentes facultés. Des invités d'honneur issus du monde de l'entreprise aussi ont apporté des perspectives enrichissantes et inspirantes pour les diplômés.



M. Mohammed BARKAOUI, Président de l’Université Mundiapolis a considéré que '’La cérémonie de remise des diplômes est un moment fort qui marque non seulement l'aboutissement de plusieurs années de travail acharné et de dévouement, mais aussi le début d'une nouvelle étape dans leur parcours professionnel et personnel.



M. Abdelmounim Belalia, Directeur Général de l’Université Mundiapolis, a adressé ses félicitations aux diplômés des différentes filières, soulignant que ces jeunes diplômés sont les leaders de demain, porteurs d’innovation et de changement. M. Belalia a déclaré : "Nous sommes convaincus qu'ils sauront relever les défis qui les attendent et contribueront positivement au développement de notre société".



Mme Fatima Zahra Alami, Vice-Présidente chargée des affaires académiques et estudiantines de l'Université Hassan II de Casablanca a de son côté déclaré que "ces diplômés apporteront une contribution significative à notre société et continueront à exceller dans tous leurs futurs projets."



A rappeler que la mission de l’Université Mundiapolis est de former des leaders compétents et responsables, capables de contribuer efficacement au développement économique et social de leur pays. L’université s'engage à offrir une éducation de qualité, en mettant l'accent sur l'innovation, la recherche et l'ouverture internationale. En célébrant ces diplômés, Mundiapolis réaffirme son engagement à préparer ses étudiants à relever les défis du monde moderne et à devenir des acteurs de changement positif dans leurs communautés et bien au-delà.



L'Université Mundiapolis Casablanca, établissement d’enseignement supérieur et de recherche privé, pluridisciplinaire et reconnue par l’Etat. Elle offre des formations d’excellence, grâce à la diversification de ses programmes académiques, dispensées par sa Faculté des Sciences de la Santé, sa Business School, son Ecole d’Ingénieur, son Institut des Sciences Politiques, Juridiques et Sociales et par les programmes de Mundiapolis executive.



L’Université Mundiapolis dispose de 2 campus universitaires : Le campus Nouaceur et le campus Roudani au cœur de la capitale économique.