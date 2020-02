L’Université Mohammed VI polytechnique accueille le premier Centre interactif digital du Maroc

Faciliter l’accès aux technologies de la réalité augmentée et virtuelle dans la région

14/02/2020

L'Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) a accueilli récemment la cérémonie d'inauguration du premier centre interactif digital (IDC) au Maroc. Ce centre est le fruit d'une solide collaboration entre EON Reality, leader mondial du transfert de connaissances et de compétences basées sur la réalité augmentée et virtuelle pour l'industrie et l'éducation, l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), avec le soutien du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Economie verte et numérique, le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Agence de développement du digital (ADD) ainsi que l'Université Mohammed V de Rabat.

Le centre interactif digital (IDC) offre un accès sans précédent aux technologies de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR) pour accompagner la transformation numérique croissante du Maroc dans les secteurs universitaires, industriels et gouvernementaux.

Les sept partenaires forment une représentation parfaite de la « triple hélice », un modèle à travers lequel le centre en question s’est concrétisé à travers la collaboration entre les pouvoirs publics, le monde universitaire et les leaders de l'industrie pour contribuer au façonnage de la révolution technologique du Maroc.

« Avec le lancement aujourd'hui de ce centre numérique digital, nous soutenons les stratégies éducatives ambitieuses du gouvernement du Maroc et nous offrons des possibilités aux étudiants marocains d’accéder à une technologie dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail de l'avenir », a déclaré l'ambassadeur américain au Maroc, David T. Fischer.

En plus de la présence du nouvel ambassadeur américain au Maroc, l'événement inaugural a réuni de hauts responsables marocains, à savoir Driss Ouaouicha, ministre délégué en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Youssef El Bari, secrétaire général du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique.

A cette occasion, Youssef El Bari a souligné qu’à travers cette nouvelle expérience au niveau de la région de l’Afrique du Nord, le Maroc confirme son engagement sur la voie de l’intégration des nouvelles technologies dans les secteurs académique et industriel pour une meilleure transformation digitale. Et d’ajouter que ce projet numérique contribuera, de ce fait, à mettre en place des solutions d’apprentissage innovantes pour le développement des compétences nécessaires aux métiers de l’industrie de demain ».

L’événement d’inauguration a mis en évidence la capacité du centre à servir de plaque tournante technologique pour la communauté. Après les introductions des partenaires de ce projet, notamment Sidi Mohammed Drissi Melyani, directeur général de l’Agence de développement du digital, et Dan Lejerskar, fondateur de EON Reality, les invités ont eu l’occasion d’échanger avec des dirigeants régionaux et de bénéficier d’une visite et de démonstrations pratiques des technologies qui porteront bientôt assistance à la prochaine génération d'étudiants, d'employés et d'entrepreneurs marocains.

S'exprimant lors de cette cérémonie, Hicham El Habti, secrétaire Général de l'UM6P, a déclaré : « Notre université s'est engagée à explorer des méthodes d'enseignement conventionnelles et non conventionnelles qui nous aideront à pousser plus loin les limites de la science et de la technologie. Aujourd'hui, nous hébergeons ce centre interactif digital dans le cadre de notre portefeuille d'outils innovants pour contribuer au développement de modèles éducatifs en Afrique».