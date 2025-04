L'Université Hassan II de Casablanca organise la première caravane universitaire de don de sang du 9 au 30 avril

07/04/2025

L’Université Hassan II de Casablanca organise, du 9 au 30 avril prochain, dans ses différentes facultés et écoles, la première édition de sa caravane annuelle universitaire de don de sang, sous le slogan "Sauvez des vies, donnez votre sang".



Dans un communiqué, l’université a précisé que cette initiative sociale et humanitaire, dont le lancement se fera mercredi prochain à la présidence de l’université à Casablanca, s’inscrit dans le cadre du projet de développement de l’Université Hassan II 2022-2026 et de la mise en œuvre de la charte de responsabilité sociétale de l’université.



"L'Université Hassan II de Casablanca vise, à travers cette initiative, à contribuer à atteindre l’autosuffisance nationale en cette matière vitale et à porter le taux de dons de sang à 5 %, sachant que ce taux ne dépasse pas 1 % à l’échelle nationale", a souligné le communiqué.



Cette première édition de la caravane verra la participation des différentes établissements de l’université, avec un programme couvrant plusieurs dates : la présidence de l’Université Hassan II de Casablanca (mercredi 9 avril), l’École nationale de commerce et de gestion de Casablanca (jeudi 10 avril), la Faculté des lettres et des sciences humaines de Aïn Chock (mercredi 16 avril), et la Faculté des sciences de Ben M'sik (jeudi 17 avril).



La caravane inclura également la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Aïn Chock (les 23 et 24 avril), ainsi que la Faculté des lettres et des sciences humaines de Mohammedia (mercredi 30 avril).