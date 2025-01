L'Université Euromed de Fès publie un premier lot d’ouvrages et de revues dans la prestigieuse maison d’édition L’Harmattan

09/01/2025

L'Université Euromed de Fès (UEMF) vient de publier un premier lot d’ouvrages et de revues scientifiques dans la prestigieuse maison d’édition parisienne L’Harmattan.



Une centaine d’auteurs ont contribué à ces ouvrages, dont des académiciens, des ministres, des responsables de hauts rangs, des experts, des universitaires de l'UEMF et de la Chaire Alliance des civilisations ainsi que des chercheurs d'universités nationales, indique l'UEMF dans un communiqué.



Parmi ces publications, on retrouve "l’Année Stratégique du Maroc", la revue "Médiations Méditerranéennes", la revue "Alternatives Africaines" et la revue "International Journal of Euopean, Mediterranean and African Studies", sous la direction du professeur Mostapha Bousmina, président de l’Université Euromed de Fès et d'Abdelhak Azzouzi, président de la Chaire Alliance des Civilisations, rapporte la MAP.



"Il s’agit là d’un événement important dans la vie de l’Université Euromed de Fès, illustrant les efforts que ses équipes déploient pour faire rayonner l’image de la recherche universitaire marocaine, africaine et méditerranéenne à travers le monde", relève le communiqué.



"En plus de sa production scientifique, de plus en plus accrue dans les revues de référence indexées, cette production éditoriale contribue sûrement à donner une meilleure visibilité aux axes et thèmes paradigmatiques qui constituent à la fois l’identité de l’UEMF dans le domaine de la recherche, et son ambition d’être en phase avec les mutations de notre temps", souligne-t-on, ajoutant que cela permet de créer une banque de ressources scientifiques et universitaires d’autant plus utile, pour le Maroc et ses voisins africains et méditerranéens, qu’elle contribue au développement de toute la région par l’économie du savoir.



À titre d’exemple, l’Année Stratégique du Maroc (L’ASM) est un énorme ouvrage de référence en français et en anglais (1.450 pages pour les deux versions), qui a pour ambition de remplir une mission de réflexion et d’animation du débat stratégique.



Il s'agit d'un outil de recherche et de travail pour tous ceux qui s'intéressent à la diplomatie, aux aspects théorique, descriptif et pratique de la science politique, des relations internationales, des aléas de la gouvernance, de l'économie, des grands enjeux stratégiques de l’heure au Maroc et ailleurs.



On y trouve des réflexions nombreuses sur la réputation du Maroc dans le monde, l’ancrage atlantique du Maroc, le soft power marocain, les Marocains du monde, la contribution des valeurs religieuses au développement et au rayonnement du Maroc, la protection des Droits de l’Homme et le dialogue des civilisations. Cet ouvrage comprend des analyses savantes et académiques sur la question du Sahara marocain, l’enregistrement des réfugiés et la situation atypique des camps de Tindouf, les Droits de l’Homme et la démocratie, le principe de subsidiarité entre décentralisation administrative et statut d’autonomie de la région du Sahara, le modèle de développement régional des provinces du Sud, l’impératif de l’éradication du fléau des enfants soldats, etc.



L'ouvre compte également des études sur la jeunesse, le développement du préscolaire, la solidarité, l’insertion sociale et le soutien aux familles, l’agriculture, l’ouverture transatlantique et la transition énergétique, la finance islamique, les banques marocaines, les réalisations du Maroc dans l’industrie, le nouveau modèle de financement de l’économie marocaine, les infrastructures portuaires et gouvernance maritime. L’ASM a consacré tout un pôle aux institutions, à la gouvernance, au système politique et au développement au Maroc comme des sujets qui devraient figurer parmi les grandes priorités au Maroc.



Autant de sujets et de questions d’actualité autour desquels l’Université Euromed de Fès, son Think Tank, le REIMAS, la Chaire Alliance des Civilisations ont convié les décideurs publics, les universitaires de renom, les acteurs de terrain et les experts les plus qualifiés. Les travaux y afférents alertent sur une base comparative, rassurent et proposent des mesures avec tant de réalisme et d’objectivité, poursuit la même source.