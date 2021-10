L'Université Euromed de Fès adhère au programme “DATA TIKA” de la CNDP

15/10/2021

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) et l'Université Euromed de Fès (UEMF) ont signé, mercredi à Fès, une convention de partenariat destinée à l'adhésion de l'université au programme "DATA TIKA", qui vise à accompagner la mise en œuvre de la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.



Cette convention, paraphée par le président de la CNDP, Omar Seghrouchni et le président de l’UEMF, Mostapha Bousmina, vise aussi à décrire les conditions et les modalités de collaboration entre les parties, et promouvoir des partenariats et des formations de pointe en matière de traitements et de protection des données à caractère personnel, outre l'organisation conjointement des évènements (ateliers, séminaires, colloques, congrès) dans les domaines d’intérêt commun. L’accord de partenariat porte, entre autres, sur le renforcement de la recherche et le développement dans les domaines de la protection des données à caractère personnel, l’encouragement des échanges et des expertises dans les domaines d’intérêt commun, et la coproduction et l’échange de la documentation et des publications.



Les parties signataires s’engagent, dans la mesure du possible et conformément à la réglementation en vigueur, à mettre les ressources humaines et les moyens matériels dont elles disposent pour réaliser les objectifs et les actions définis, d’un commun accord, dans le cadre de la convention signée.



Afin d’assurer le suivi et l’exécution de cette convention et de concrétiser les actions de partenariat y afférentes, les deux parties mettront en place un comité de suivi et de coordination composé de leurs représentants. Intervenant à cette occasion, M. Seghrouchni a mis en avant les deux conventions-cadres de partenariat signées récemment à Rabat, visant à promouvoir les droits des personnes en situation de handicap en matière de protection des données à caractère personnel et d'accès à l'information.



Ces conventions, a-t-il rappelé, portent sur l'inclusion du handicap dans la stratégie et les actions qui visent le contrôle et la protection des données à caractère personnel et sur la promotion de l'accessibilité des informations à toutes les personnes en situation de handicap et des différentes formes d'accessibilité des informations.



Le président de la CNDP a également relevé que la protection des données à caractère personnel ne concerne pas uniquement les données numériques mais aussi les documents papiers et les archives.

De son côté, M. Bousmina a mis l’accent sur l’aspect sociétal de l’usage des données à caractère personnel, tout en soulignant la nécessité de la protection de ces données.