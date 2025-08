L’Union socialiste, une force d’avenir au service d’un Maroc plus juste

04/08/2025

Comment expliquer la persistance d’un parti qu’on a tant de fois annoncé comme fini ? Qu’est-ce qui fait que l’Union socialiste continue de tenir sa place dans l’histoire politique du Maroc, malgré l’usure, les campagnes de discrédit, et les bouleversements ? Dans un contexte marqué par la crise de confiance, la montée de l’abstention, la fragilité sociale et les incertitudes économiques, quel rôle peut encore jouer l’USFP ? Et surtout, comment faire entendre une voix progressiste, crédible et utile dans une opposition étouffée par le verrouillage institutionnel et les logiques majoritaires écrasantes ?



Une mémoire vivante, un projet toujours en mouvement



On a souvent annoncé, avec légèreté ou calcul, la fin de l’Union socialiste des forces populaires. Mais ceux qui le font oublient que les idées ne meurent pas, et qu’un parti fondé sur les valeurs de justice, d’égalité et de solidarité est destiné à durer. L’USFP n’a jamais quitté le terrain. Il est né des luttes du peuple marocain, il a résisté au temps de la répression, et il continue aujourd’hui de proposer des alternatives concrètes face aux dérives libérales et aux politiques technocratiques sans âme.



Notre parti ne se contente pas de défendre un héritage. Il le renouvelle. Il ne vit pas dans la nostalgie. Il construit des solutions. Dans un contexte marqué par la défiance citoyenne, l’exclusion sociale et les fractures territoriales, nous tenons bon parce que nous avons toujours fait le choix du pays, de la démocratie, de l’Etat de droit et de la dignité humaine.



Une vision progressiste pour une économie au service des citoyens



Depuis le onzième Congrès, l’USFP n’a cessé d’actualiser ses positions et de les ancrer dans les réalités économiques et sociales du pays. Nous avons formulé des propositions concrètes sur des chantiers majeurs, en parfaite cohérence avec les orientations Royales.



Dans le domaine de l’eau, nous appelons à une justice hydrique, à une gouvernance responsable et à la valorisation durable de cette ressource vitale. Dans le domaine énergétique, nous défendons un virage accéléré vers les énergies renouvelables, tout en garantissant l’accès des citoyens à des tarifs justes. Sur le plan numérique, nous insistons sur la souveraineté technologique nationale, la protection des données, la lutte contre la fracture numérique et l’intégration du digital dans les politiques éducatives et sociales.



Concernant le « Plan Maroc Vert », nous avons dénoncé ses limites sociales et environnementales, en appelant à une réforme centrée sur les petits agriculteurs, la sécurité alimentaire et la durabilité des écosystèmes. Sur la question de l’emploi, nous avons proposé un contrat social ambitieux, qui passe par le développement de l’économie sociale et solidaire, la territorialisation de la formation et la création d’emplois stables et qualifiés, notamment dans les services publics.



Une opposition crédible, constructive et courageuse



Face à un gouvernement autoritaire dans la forme et incohérent dans le fond, l’USFP a pleinement assumé son rôle d’opposition institutionnelle. Nous avons dénoncé l’absence de volonté de dialogue, le mépris des corps intermédiaires, et le refus d’écouter les propositions constructives qui pourraient atténuer les effets des politiques en place.



Ce blocage a poussé notre Groupe parlementaire à activer l’outil constitutionnel de la motion de censure. Ce fut un acte politique fort, reflétant notre rejet d’un modèle de gouvernance opaque et centralisé. Si cette motion n’a pas abouti, c’est moins par manque de fond que par des calculs politiciens et des égoïsmes partisans. Mais notre constance fait notre force.



Nous ne changeons pas de discours selon les circonstances. Nous avons proposé une réforme profonde du système électoral pour renforcer la participation citoyenne, la représentativité et la transparence. Nous défendons la réforme fiscale, une décentralisation réelle, et l’élargissement effectif des droits sociaux.



Une bataille pour la justice sociale et l'Etat protecteur



L’USFP porte la cause de la justice sociale depuis sa fondation. Nous soutenons un modèle de protection sociale universel, inclusif et pérenne. Cela passe par l’élargissement réel de la couverture médicale obligatoire, un accès équitable aux soins, la régulation du secteur privé de la santé, et un soutien direct à l’acquisition du logement pour les jeunes et les classes moyennes.



Dans le domaine de l’éducation, nous défendons une école publique de qualité, l’amélioration des programmes, la revalorisation des enseignants, l’autonomie universitaire, et une stratégie régionale pour adapter l’enseignement supérieur aux besoins des territoires.



Nous ne voulons pas d’un État social réduit à la charité ou aux aides ponctuelles. Nous voulons un État qui protège, qui investit dans ses citoyens, qui garantit l’égalité des chances, et qui agit pour un développement équilibré entre les régions. C’est cela notre conception d’un Maroc moderne, solidaire et démocratique.



Une conclusion tournée vers l’avenir



Les élections de 2026 et 2027 seront des échéances déterminantes pour notre pays. Nous ne voulons ni revanche ni illusion. Nous voulons ouvrir une nouvelle page politique avec sérieux, engagement et responsabilité.



L’Union socialiste est prête. Nous appelons toutes les forces démocratiques à se rassembler autour d’un projet commun, à renouer avec les citoyens, à écouter leurs souffrances, et à construire avec eux une alternative crédible.



Notre pays mérite mieux que les approximations, les improvisations et les discours creux. Il a besoin d’un cap, d’une vision, et d’un engagement ferme pour la justice sociale, la dignité humaine, et le progrès partagé.



Par Mohamed Assouali

Secrétaire provincial de l’USFP-Tétouan