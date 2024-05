L'Union interparlementaire arabe salue les efforts soutenus de SM le Roi pour la défense de la ville d’Al-Qods

28/05/2024

L'Union interparlementaire arabe a salué les efforts soutenus déployés par SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour la défense de la Ville sainte ainsi que les actions entreprises par le Royaume pour acheminer l'aide humanitaire aux populations palestiniennes à Gaza et Al-Qods.



Dans la déclaration finale sanctionnant les travaux de son 36e Congrès qui s’est tenu les 26 et 27 mai courant à Alger, l'Union interparlementaire arabe a salué les efforts continus et soutenus déployés par SM le Roi, Président du Comité Al Qods, pour la défense de la Ville sainte et la préservation de son statut juridique et son cachet historique et civilisationnel.



L'Union interparlementaire a également loué les efforts continus déployés par le Royaume pour l’acheminement de l'aide humanitaire aux populations palestiniennes à Gaza et dans la Ville sainte en vue d'atténuer les effets du blocus qui leur est imposé.



Le Parlement marocain a pris part aux travaux de la 34e session du Comité exécutif et du 36e Congrès de l'Union interparlementaire arabe, tenus du 25 au 27 mai à Alger, avec la participation de Présidents et de chefs de délégations des parlements arabes, en présence de représentants d'organisations arabes, régionales et internationales.



Le Parlement marocain a été représenté à ce Congrès par une délégation de la section parlementaire nationale, conduite par Mohamed Sibari, premier vice-président de la Chambre des représentants, et comprenant les députés Fatima Khair et Hafid Ouachak (groupe du Rassemblement national des indépendants), Abderrazak Ahlouch (groupe Istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme), Faiçal Zerhouni (groupe constitutionnel démocratique et social), et les membres de la Chambre des conseillers Cheikh Ahmadou Adabda (groupe Authenticité et Modernité) et Abdellatif Moustakim, président du groupe de l'Union générale des travailleurs du Maroc.



Les membres de la section ont participé à la 34e session du comité exécutif de l'Organisation, ainsi qu'aux réunions des commissions permanentes, en l'occurrence la commission Palestine, la commission des affaires politiques et des relations parlementaires et la commission des affaires sociales, de la femme, de l'enfant et de la jeunesse.



Outre l'examen des rapports des sessions précédentes et des activités du secrétariat général depuis le 35e Congrès, cette session s'est penchée sur les défis actuels auxquels fait face la région arabe, en particulier la situation dans la bande de Gaza.