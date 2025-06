L'Union africaine salue l'accord RDC-Rwanda, une "étape importante" pour la paix dans la région

29/06/2025

L'Union africaine (UA) a salué samedi la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda comme une "étape importante" pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC, région riche en minerais en proie aux violences depuis 30 ans.



Le texte a été formellement signé vendredi sous les auspices des Etats-Unis lors d'une cérémonie à Washington, en présence du secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et de ses homologues de la RDC et du Rwanda, Thérèse Kayikwamba Wagner et Olivier Nduhungirehe.



Le président de la Commission de l'UA, Mahamoud Ali Youssouf, s'est félicité samedi dans un communiqué "de cette étape importante et a salué tous les efforts visant à faire progresser la paix, la stabilité et la réconciliation dans la région". Il a également souligné "le rôle constructif et de soutien joué par les Etats-Unis et le Qatar pour faciliter le dialogue".



De son côté, le président américain Donald Trump a salué "un nouveau chapitre d'espoir". "Aujourd'hui, la violence et la destruction prennent fin et toute la région entame un nouveau chapitre d'espoir et d'opportunités, d'harmonie, de prospérité et de paix".



"C'est un jour merveilleux", a-t-il ajouté après la signature de l'accord qui doit également déboucher, selon lui, sur l'obtention par les Etats-Unis de droits miniers en RDC.



Premier producteur mondial de cobalt, le pays détient aussi dans les sous-sols de sa partie orientale d'importantes réserves de coltan, minerai stratégique pour l'industrie électronique.

Prix Nobel de la paix et candidat à la présidentielle congolaise de 2024, Denis Mukwege, a dénoncé un accord qui "légitimise le pillage des ressources naturelles congolaises" et "récompense l'agression."



Il a en outre dénoncé "l'approche bilatérale privilégiée par Washington face à une crise dont la dimension est largement régionale, avec la présence de diverses armées étrangères sur le territoire congolais, dont celles de l'Ouganda et du Burundi, et entretenue par des intérêts géostratégiques qui touchent au fonctionnement de l'économie mondiale".



L'accord de paix prévoit des dispositions sur "le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités" dans l'est de la RDC, dont le Rwanda est frontalier. Mais il n'aborde pas explicitement les gains territoriaux du M23.



Le groupe armé M23, soutenu militairement par le Rwanda selon l'ONU et les Etats-Unis, s'est emparé au début de l'année de pans entiers de l'est congolais, notamment des grandes villes de Goma et Bukavu.



Kigali affirme que sa sécurité est depuis longtemps menacée par des groupes armés, notamment les FDLR, créées par d'anciens dirigeants hutus liés au génocide rwandais de 1994 et installés depuis en RDC.



"La première chose à faire est de commencer à mettre en oeuvre le concept d'opérations pour la neutralisation des FDLR, qui s'accompagnera d'une levée des mesures défensives du Rwanda", a déclaré le chef de la diplomatie rwandaise, Olivier Nduhungirehe.



De son côté, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a évoqué une "étape importante vers la désescalade, la paix et la stabilité", appelant les parties à "respecter pleinement les engagements qu'elles ont pris".



De multiples accords de cessez-le-feu ont été conclus et violés depuis la reprise des opérations du M23 en 2021. Le groupe, comme les milices locales qu'il combat, n'a jamais officiellement reconnu ces accords.

Les affrontements ont déplacé des centaines de milliers de personnes et provoqué une vaste crise humanitaire.



Le front s'est stabilisé depuis février, mais les combats se poursuivent entre le M23 et une myriade de milices locales plus ou moins autonomes, qui mènent des actions de guérilla. Le groupe antigouvernemental peine à contrôler les vastes pans de territoires dont il s'est emparé.

Human Rights Watch a accusé début juin le M23 d'exécutions sommaires de civils dans les zones occupées, notamment à travers des rafles menées dans Goma.



Pour l'ONG Physicians for Human Rights, qui a travaillé en RDC, l'accord comporte des "omissions majeures", notamment en ce qui concerne l'obligation de rendre compte des violations des droits humains.