L'Union africaine condamne dans les termes les plus fermes la tentative de coup d'Etat en Gambie

22/12/2022

L’Union africaine (UA) a condamné jeudi dans les termes les plus fermes la tentative de coup d'Etat en Gambie, réaffirmant son soutien au gouvernement et au peuple gambiens.



Dans une déclaration, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a condamné dans les termes les plus fermes la tentative de coup d'Etat signalée en Gambie.



"Appuyant pleinement la déclaration de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et conformément à la Déclaration de Lomé de 2000, à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et à la Déclaration d'Accra sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement, le président de la Commission rejette en outre fermement toute tentative de changement anticonstitutionnel de gouvernement en Gambie ou dans tout autre Etat membre", lit-on dans cette déclaration.



Le Président de la Commission a réaffirmé le soutien continu et indéfectible de l'Union africaine au gouvernement et au peuple gambiens.



Mercredi, le gouvernement de la Gambie a déclaré qu'une tentative de coup d'Etat militaire avait été déjouée mardi et que quatre soldats ont été arrêtés.

Le gouvernement gambien a indiqué dans un communiqué que la situation était "totalement sous contrôle".