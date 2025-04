L’Ultra Trail Amizmiz 2025, les 26 et 27 avril à Marrakech

22/04/2025

L’édition 2025 de l’Ultra Trail Amizmiz, une aventure sportive et écotouristique, est prévue, les 26 et 27 avril au Haut Atlas marocain, dans la région de Marrakech.



L’édition 2025 propose plusieurs formats de course adaptés à tous les niveaux, avec des parcours allant de 10 à 90 km : (10 km – 20 km – 42 km – challenge 64 km et 90 km). Ces parcours traverseront des paysages spectaculaires, notamment des montagnes, des villages berbères et des sentiers naturels, offrant ainsi une véritable immersion dans une région authentique et préservée, indique un communiqué des organisateurs.



Le 90 km de l’Ultra Trail Amizmiz est un défi redoutable pour les coureurs aguerris, précise la même source, ajoutant que ce parcours, alliant montagnes escarpées et plateaux désertiques, plonge les participants dans la beauté brute et préservée du Haut Atlas et constitue une aventure d’endurance unique, alliant performance et exploration, pour ceux qui recherchent à repousser leurs limites.



L’édition 2025 de l’Ultra Trail Amizmiz offrira aux passionnés de trail l’opportunité de participer à une expérience enrichissante, alliant défis sportifs et découverte du Haut Atlas marocain. Cet événement est devenu, selon les organisateurs, une référence dans le monde du trail running, attirant des coureurs de tous horizons, et met en avant à la fois la performance sportive et la richesse de l’écosystème local.



L’Ultra Trail Amizmiz se distingue non seulement par son aspect sportif, mais également par son engagement en faveur de l’écotourisme et de la préservation de l’environnement, relève le communiqué, notant que l’événement inclut des initiatives telles que le ramassage des déchets tout au long des parcours et des actions de sensibilisation à la protection de la nature.



Des actions sociales seront également menées pour soutenir les communautés locales, comme la distribution de VTT aux enfants pour faciliter leur accès à l’école et la rénovation d’écoles dans les villages traversés.