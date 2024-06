L'Ukraine dit avoir frappé pour la première fois un Su-57 en Russie

09/06/2024

L'Ukraine a annoncé dimanche avoir frappé un chasseur Su-57 stationné sur un aérodrome du sud de la Russie, sa première attaque contre cet avion furtif russe de dernière génération.



Le Soukhoï Su-57 est utilisé par l'aviation russe depuis la fin 2020, en remplacement des avions de combat soviétiques vieillissants de type Su-27 ou MiG-29.



Samedi, "un chasseur polyvalent Su-57 de l'État agresseur a été frappé sur l'aérodrome d'Akhtubinsk, dans la région russe d'Astrakhan" à près de 600 km de la frontière russo-ukrainienne, a déclaré le service de renseignement militaire ukrainien GUR. Cette neutralisation d'un Su-57 "est une première dans l'histoire", a-t-il ajouté.



L'agence ukrainienne de renseignement a également publié des images satellite avant et après l'attaque, montrant des dommages causés par le feu et des débris autour d'un Su-57 stationné sur un aérodrome.

Elle n'a pas précisé comment l'attaque avait été menée, et n'en a pas revendiqué directement la responsabilité.



Mais une source au sein des services de renseignement ukrainien a indiqué à l'AFP que le GUR avait mené la frappe avec des drones de combat de fabrication ukrainienne.

Cette structure au sein du ministère de la Défense ukrainien est connue pour ses opérations audacieuses en profondeur de la Russie et des territoires ukrainiens qu'elle occupe.



L'Ukraine vise souvent, via des attaques menées par drones, des infrastructures militaires et énergétiques en Russie parfois situées à des centaines de kilomètres de la ligne de front.

Samedi, les défenses aériennes russes ont abattu trois drones au-dessus de la région d'Astrakhan, selon le ministère russe de la Défense.