L'Ukraine dit avoir abattu un missile et 20 drones dans la nuit

17/12/2023

Kiev (Ukraine), 17 déc 2023 (AFP) - L'Ukraine a affirmé avoir abattu un missile et 20 drones d'attaques russes dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie disant de son côté avoir détruit 33 drones ukrainiens.



"Les forces d'occupation russes ont attaqué avec un missile de croisière Iskander-K, un missile guidé Kh-59 et 20 drones d'attaque de type Shahed", a indiqué l'armée de l'air ukrainienne dans un communiqué. Les forces ukrainiennes ont abattu les drones ainsi que le missile Kh-59, et l'Iskander-K n'a pas atteint sa cible, a-t-elle ajouté, précisant que les missiles avaient été tirés depuis la Crimée et la région occupée de Kherson (Sud).



Côté russe, le ministère de la Défense a indiqué que ses forces avaient "intercepté et détruit" 33 drones ukrainiens dans trois régions frontalières (Lipetsk, Rostov et Volgograd). Les attaques de drones ukrainiennes sont devenu quasi quotidiennes dans les régions russes frontalières de l'Ukraine. Elles ont également visé ces derniers mois la capitale russe Moscou et ses environs.



La Russie bombarde de son côté quotidiennement des villes ukrainiennes. Elle a mené cette semaine une attaque massive de drones sur le Sud de l'Ukraine et visé Kiev à l'aide de missiles balistiques dont les débris ont fait une cinquantaine de blessés