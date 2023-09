L’UTS surclasse le MCO au stade d’honneur à Oujda

Bonne opération de la JSS

04/09/2023

Le bal de la deuxième journée de la Botola Pro D1 de football a été ouvert vendredi par la rencontre disputée au stade El Bachir de Mohammedia entre la JS Salmi et le Hassania d’Agadir. Ce match s’est soldé à l’avantage de la JSS par 1 à 0, but signé Lahcen Dahdouh à la 46e minute.



Samedi, trois matches étaient au programme. La Renaissance Zemamra s’est imposée à domicile face au Youssoufia Berrechid sur le score de 1 à 0. L’unique but de la rencontre a été l’œuvre d'Abdelkhalek Hamidouch (51e).

Le Moghreb Tétouan et l'Olympic Safi se sont quittés sur un nul blanc (0-0), au stade Saniat R'mel de Tétouan.



Le MAT engrange ainsi son premier point cette saison après avoir perdu face au Maghreb Fès par 2 buts à 1 lors de la 1ère journée. De son côté, l'OCS signe son deuxième match nul de suite après celui (1-1) décroché à domicile face au Hassania Agadir.



Quant au Mouloudia d’Oujda, il s’est incliné à domicile face à l’Union Touarga sur le score de 3 buts à 1. Ilias Haddad a ouvert la marque pour les visiteurs à la 23e minute, avant que Pierre Diedhiou ne creuse l’écart (52e). Hicham Khaloua a scellé le sort du match avec une réalisation à la 74e minute, avant que Habib Brija ne réduise l’écart pour les locaux à la 85e minute.



Il s’agit de la deuxième défaite du Mouloudia après celle face à son voisin la Renaissance de Berkane (2-0), tandis que l’Union Touarga signe sa deuxième victoire consécutive.



Dimanche, quatre rencontres devaient clore cette journée dont le choc entre le Raja Casablanca et l'AS FAR. Les autres matches devaient opposer la Renaissance de Berkane à l'Ittihad de Tanger, le FUS de Rabat au Maghreb de Fès et le Wydad de Casablanca au Chabab Mohammedia.