L'UTS pour maintenir sa place parmi l’élite

01/09/2022

Connue, historiquement, plutôt par les stars qu’elle a offertes au football national, comme Timoumi, que par son palmarès sportif, l’Union Touarga, nouvellement promue en Botola Pro D1 Inwi, aura pour mission de conforter sa place parmi l’élite et d’effacer la réputation de pensionnaire éphémère de la première division.



En effet, fondée dans les années 1960 du siècle dernier, l'Union Touarga a fait des apparitions brèves en première division lors des saisons 1980-81, 1982-83 et 1986-87, avant de parvenir à conserver sa place en D1 un peu plus longtemps après son ascension en 2004-2005.



Près d’une décennie plus tard, l’équipe de la capitale retrouve la D1 avec un esprit nouveau, celui d’un club professionnel qui a son propre projet sportif et qui se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs.



D’ailleurs, l’ensemble des composantes du club affirment que ce retour parmi l’élite n’est pas le fruit du hasard, mais plutôt d’une stratégie et d’un travail planifié et qu’il s’agit d’une nouvelle phase où l’équipe est appelée à conserver ses acquis.



Cet état d’esprit se répercute clairement dans la réalité, avec un travail énorme au niveau du capital humain, et ce depuis la saison dernière quand le club a fait confiance à l’ancien joueur Mohamed Benchrifa, en tant que directeur technique, et renforcé l’équipe par l’expérience de Brahim Nakach et du gardien Abderrahmane El Houasli.



Durant ce mercato, l’UTS poursuit sur la même voie en s’attachant les services d’Ilias Haddad (Raja Casablanca), d’Aymane Mourid (CD Leganés -Espagne) et du Portugais André Claro (Académico Viseu), entre autres, en plus de l’entraîneur Tarik Sektioui, qui revient au Maroc après une brève expérience au Golfe (Emirates Club).



La préparation du troisième représentant de la capitale a été entamée tôt, avec à la clé plusieurs matches amicaux, en particulier contre le Widad de Fès, l’Olympique Khouribga, le FUS et l’AS FAR, le but étant de peaufiner les plans de jeu et de créer un groupe homogène.

Ainsi, l’UTS semble avoir tout préparé pour réussir son retour parmi l’élite, reste aux joueurs de concrétiser le travail accompli sur le terrain. Le premier défi à relever sera un déplacement périlleux chez le Difaâ El Jadida.

​Fiche technique

Dénomination : Union Touarga Sport (UTS)

Date de création : 1969

Couleurs : Jaune et vert

Stade : Stade Al Barid – Elle disputera ses marches au complexe sportif Principe Moulay Abdellah

Président : Taher Hammi

Entraîneur : Tarik Sektioui

Principales recrues : Ilias Haddad (Raja Casablanca), Aymane Mourid (CD Leganés -Espagne), le Portugais André Claro (Académico Viseu), Tahar El Khalej (Sintrense/Portugal) et Yassine El Khalej (Olympique Dchira).

Principaux départs : Ibrahim Largou (Widad Témara).



Effectif :



Gardiens de but : Abderrahmane El Houasli, Ayoub El Khayati, Reda Asmama.

Défenseurs : Hamza Bousqal, Ilias Haddad, Ayoub Moudhi, Yassine Amrioui, Ayman Dairani,

Hassan Khadri, Yassine El Khalej, Tahar El Khalej, Haytam Manaout, Achraf Berqi, Ayman Hadidi,

Milieux de terrain : Zakaria Hajjoub, Achraf Harmach, Elimane Cissé, Brahim Nakach, Eric Mbangossoum, Akram Nakach, Aymane Mourid, Abdellah Mohammed, Amine Zouhzouh, Mohamed Chemlal.

Attaquants : Achraf Zarioule, Anass Eddaou, Mohamed Radid, Tawfik Bentayeb, Hicham Khaloua, André Claro, Jean-Joseph Kombous, Kevin Kouakou Kouadio, Amine Karraoui, Badr Eddine Akhaelarab, Simon Diédhiou.