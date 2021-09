L’USMBA de Fès, une nouvelle consécration sur la voie de l’ excellence scientifique

07/09/2021

L' Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès(USMBA), qui a fait à maintes reprises son entrée dans le palmarès du prestigieux classement "Times Higher Education Impact Rankings (THE)", vient de confirmer encore une fois sa position de leader à l'échelle nationale en matière de qualité de formation, de recherche scientifique et de rayonnement à l'international. L'USMBA, qui caracole en tête des universités marocaines dans ce palmarès pour la 4ème année consécutive, devance les Universités Ibn Tofail de Kénitra, Hassan 1er d’Oujda, Hassan II de Casablanca, Cadi Ayyad de Marrakech et Mohammed V de Rabat. L'Université de Fès, désormais leader national de l’enseignement supérieur public, a aussi bel et bien tiré son épingle du jeu à l’échelle internationale en se situant dans la catégorie (801-1000) parmi les 2.112 meilleurs établissements universitaires au monde. Le président de l’USMBA, Redouane Mrabet, a souligné, à cet effet, dans un entretien à M24, la chaîne télévisée d’information en continu de la MAP, que parmi les cinq indicateurs majeurs pris en compte dans ce prestigieux classement, l’université a largement progressé dans les catégories formation, recherche scientifique, transfert du savoir et visibilité à l’international. L’USMBA est présente en force dans ce classement international depuis six ans, a-til rappelé, mettant en valeur la hausse régulière des publications scientifiques annuelles indexées de l’université et la politique d’encouragement de la recherche scientifique dans toutes les disciplines. Il s’agit, a-t-il dit, de la mise en place d’une politique volontariste mise en place par l’université avec l’accompagnement du conseil de l’université et des directeurs des facultés, des instituts et des écoles de l’USMBA. Le président de l’USMBA a aussi fait savoir qu’il sera procédé juste après la rentrée universitaire au lancement des assises de l’innovation pédagogique axées sur tous les volets de la formation, dont la formation continue, la formation à distance et la formation à vie. L’Université de Fès vient de se doter d'une Chaire de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) dans le domaine de la formation tout au long de la vie, a-t-il indiqué tout en mettant l’accent sur les défis que doit relever l’université, particulièrement le renforcement des relations de partenariat avec le tissu industriel et national pour aller de l’avant et valoriser la production scientifique et les recherches universitaires. M. Mrabet a également mis en évidence la politique de l’innovation et de la recherche scientifique de l’université, notant que l’accroissement des brevets d'invention varie de 30 à 50 annuellement. Le président de l’USMBA a par la même occasion fait part de sa ''fierté et satisfaction'' quant à l’obtention de prestigieux classements des universités mondiales, appelant les enseignants-chercheurs et les étudiants doctorants, toutes disciplines confondues, à booster son attractivité à l’international, en tant que destination de choix pour les étudiants marocains et étrangers en matière de formation, de recherche et d’innovation. Créée en 1975, l’USMBA compte 13 établissements d’enseignement supérieur, un institut des sciences du sport et sept centres communs. Ils sont répartis sur quatre sites universitaires : Agdal-Fès, Saïs-Fès, Bensouda-Fès et Taza, outre un cinquième campus en cours de création à Taounate.