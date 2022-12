L'USMBA célèbre la créativité de ses étudiants dans les domaines de la culture et des arts

02/12/2022

L’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) de Fès a célébré, mercredi, la créativité de ses étudiants dans les domaines de la culture, des arts et de la littérature, à l’occasion du 2ème festival de la créativité culturelle estudiantine.



Le festival, organisé à l'initiative de la faculté des lettres et sciences humaines Dhar Al-Mehraz relevant de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, a été l'occasion de mettre en valeur les talents et les énergies créatrices des jeunes dans le domaine de la littérature et de l'art.



Lors de ce festival, des prix ont été remis aux étudiants qui ont remporté le concours du festival dans les catégories du livre, de la poésie, du théâtre, de la calligraphie arabe, de la photographie, du court métrage et de la musique.



Cette manifestation estudiantine vise à contribuer à l’animation de la vie culturelle à l’université par son ouverture sur son environnement socio-culturel, en célébrant les talents dont regorge l'université, en favorisant la créativité dans ses diverses manifestations et en assurant la continuité de la créativité culturelle estudiantine.



Le festival se veut un espace d'ouverture sur tous les genres littéraires et artistiques, par la programmation de formations et d’ateliers dans les domaines de la poésie, de la photographie et de la musique, en plus de l’encouragement des échanges entre étudiants et cadres universitaires par le biais de groupes de réflexion et de tables rondes, la signature de publications de livres et des hommages en l’honneur d'hommes et de femmes de pensée et de créativité.



Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d'information (M24), le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, Dhar Al-Mehraz, Khaled Lazaar a indiqué que le festival est une étape importante pour célébrer la créativité des étudiants universitaires, qui disposent de pleins de talents et d'énergies.



Il a ajouté que la manifestation met en valeur la diversité des énergies créatives qui poursuivent leurs études à la faculté et au sein de toutes les institutions relevant de l'université.

Et de souligner que la deuxième édition du festival a décidé de s'ouvrir aux étudiants des autres universités de la ville de Fès, en vue de rechercher et de découvrir des talents dans divers domaines.