L’USFP renforce le rayonnement diplomatique du Maroc

Vecteur d’intégration régionale et internationale

19/12/2024

Moussaoui Ajlaoui

Rabat a accueilli cette semaine trois rendez-vous majeurs de l’Internationale socialiste : la réunion du Comité Afrique, celle de l’Internationale socialiste des femmes et la réunion de la présidence. Ces événements illustrent non seulement le rôle de premier plan que joue le Maroc au sein de cette organisation mondiale, mais également la reconnaissance internationale dont jouit l’Union socialiste des forces populaires (USFP).L’organisation de ces réunions sur le sol marocain témoigne de l’importance que l’Internationale socialiste accorde au Royaume. Selon Moussaoui Ajlaoui, expert en relations internationales et chercheur au Centre Afrique-Moyen-Orient, cet intérêt reflète à la fois la réputation de haut rang du Maroc et le rôle central qu’y joue l’USFP.Depuis son adhésion à cette structure, l’USFP s’est imposé comme un pilier dans la défense des grandes causes nationales et internationales. En tête de ces engagements figure la question du Sahara marocain, un dossier que le parti défend avec constance et efficacité dans les tribunes de l’Internationale socialiste. Mais ce n’est pas tout : l’USFP agit aussi en faveur de la justice sociale et de la démocratie sur le continent africain, consolidant ainsi son image d’acteur progressiste au service des valeurs universelles.Les discussions au cœur de ces réunions ont mis en lumière les défis colossaux auxquels fait face le continent africain : instabilité politique, inégalités sociales et défis environnementaux croissants. Moussaoui Ajlaoui souligne que les travaux ont porté sur un diagnostic précis des problèmes, dans le but de proposer des solutions concrètes et applicables.L’Internationale socialiste, par l’intermédiaire de sa commission africaine, s’efforce de coordonner les efforts des partis membres pour promouvoir des politiques de développement durable, renforcer les systèmes démocratiques et garantir les droits de l’Homme. Cette démarche, ancrée dans une perspective de solidarité régionale, vise à instaurer un cadre harmonisé pour répondre aux crises sociales et politiques qui fragilisent le continent.Partenaire de confiance, l’USFP ne se limite pas à accueillir des événements d’envergure. Le parti occupe des postes de leadership au sein des instances de l’Internationale socialiste et ses initiatives jouent un rôle déterminant dans les prises de décision. En œuvrant pour renforcer les liens entre les partis progressistes africains et en soutenant des projets communs, l’USFP se positionne comme un vecteur d’intégration régionale et internationale.Sa capacité à rassembler des experts, des décideurs et des militants autour de sujets cruciaux, comme l’autonomisation des femmes dans le monde arabe ou la mise en œuvre des engagements de Pékin+30, témoigne de sa vision ambitieuse pour un monde plus juste et inclusif.Les travaux de ces réunions, qui s’étendent sur cinq jours, culmineront avec un communiqué final résumant les recommandations essentielles. Ces conclusions, enrichies par les débats et les ateliers, visent à proposer des stratégies novatrices pour renforcer la sécurité et relever les défis continentaux.Les intervenants, issus de divers horizons, apporteront des contributions significatives, consolidant le rôle du Maroc comme plateforme d’échange et de réflexion pour l’Afrique et au-delà.Rappelons que l’Internationale socialiste n’est pas qu’un espace de dialogue : c’est une organisation mondiale qui regroupe des partis engagés pour la justice sociale, la démocratie et le développement durable. La commission africaine, en particulier, joue un rôle clé dans la coordination des positions communes et dans le soutien des transitions démocratiques à travers le continent.En accueillant ces réunions, le Maroc renforce son statut de hub stratégique pour les grandes causes internationales, tout en consolidant son partenariat avec les forces progressistes du monde entier. Ainsi, l’Union socialiste des forces populaires, par sa vision et son engagement, incarne un pont solide entre l’Afrique, le monde arabe et l’ensemble de la communauté internationale, témoignant d’une diplomatie partisane au service des valeurs humaines.