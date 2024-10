L’USFP réitère sa position constante de soutien au droit du peuple palestinien à l’établissement de son Etat indépendant et appelle à la protection de l’intégrité territoriale du Liban

04/10/2024

La condamnation de la violation de la souveraineté territoriale du Liban, de l’agression de son peuple, de l’atteinte de son unité nationale, de la dislocation de son Etat, et de l’empêchement de son armée d’assurer ses missions de protection de son Etat et de sa nation.

L’appel à l’application de l’ensemble des résolutions légitimes internationales y afférentes dans le cadre de la légalité, la justice et l’équilibre des forces, loin de la règle de deux poids, deux mesures et du désastre ahurissant qui risque d’entraîner l’explosion de la situation de la carte géographique arabe et islamique mettant en péril la paix internationale.

L’appel des forces démocratiques progressistes nationales arabes attachées à la paix et au droit des deux peuples palestinien et libanais à la paix et la multiplication des efforts avec la gauche socialiste et démocratique, l’ensemble des forces imprégnées de l’attachement à la paix et tous les courants luttant pour la justice, à intensifier l’action pour la poursuite du processus politique visant à asseoir la justice et la paix sur la base de la légalité internationale et la solution de deux Etats.

L’Union socialiste des forces populaires, en observant l’exaspération alarmante de la situation au Moyen-Orient et en notant avec une grande inquiétude l’épouvantail de la guerre généralisée qui risque d’anéantir les peuples de la région et l’élargissement de la zone de confrontation déclenchée depuis le 7 octobre de l’année passée, déclare ce qui suit :- La réitération de son appel au cessez-le-feu immédiat, la protection des deux peuples libanais et palestinien et l’interdiction de l’extension du foyer d’embrasement pour ne pas affecter les autres peuples et Etats de la région et ne pas cibler les populations civiles de quelconques parties.- La prise en compte que la question palestinienne se trouve au centre du conflit qui embrase la région mais aussi le reste du monde, de même qu’elle constitue le noyau de toutes les équations géopolitiques et humaines quant à la paix et la guerre.Par conséquent, une solution globale qui assure les droits légitimes d’établir l’Etat de Palestine avec sa capitale Al Qods est la seule garantie pour la paix durable et la stabilité auxquelles aspirent les peuples de la région, les mondes arabe et islamique, mettant ainsi un terme à une occupation qui a perduré depuis plus de 70 ans.- Le renouvellement de la position de refus et de condamnation du génocide et des crimes contre l’humanité dont ont été victimes des dizaines de milliers de palestiniens dont la majorité est constituée d’enfants, de femmes et de personnes âgées civiles, crimes par ailleurs enregistrés et archivés à l’échelle internationale par les parties concernées aussi bien affiliées aux Nations unies qu’à la Cour Internationale de Justice