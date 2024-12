L’USFP présent à la cérémonie du centenaire de Mario Soares

09/12/2024

Sur invitation du Parti socialiste portugais, Machij El Karkri, membre du Bureau politique ainsi que de la Commission des relations extérieures et de la Commission d’éthique à l’Internationale socialiste, a représenté l’USFP à la commémoration du centenaire du leader portugais Mario Soares.



Considéré comme le père de la démocratie portugaise concrétisée en 1974, Mario Soares avait occupé le poste de président durant la décade 1986-1996, sachant qu’il avait été membre de l’Académie du Royaume, lui qui, de son vivant, a été ami du Maroc et proche de l’USFP.



Cette cérémonie a été marquée par la présence d’éminentes personnalités, dont le Secrétaire général de l’ONU, l’ancien chef du gouvernement espagnol Felipe Gonzalez, en plus de nombreux représentants de partis social-démocrates.