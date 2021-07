L'USFP participe au Sommet du Parti communiste chinois et des partis politiques mondiaux

Driss Lachguar : La solidarité entre Rabat et Pékin pour faire face à la crise sanitaire est la meilleure preuve de la ferme volonté conjointe de consolider les relations bilatérales

08/07/2021

Sur invitation de la direction du Parti communiste chinois (PCC), l’USFP a pris part mardi 6 juillet au sommet virtuel réunissant pour son centenaire les dirigeants du PCC et d’autres formations politiques du monde.



Dans son allocution d’ouverture lors de ce sommet sous le thème «Pour la prospérité des peuples : la responsabilité des partis politiques », le secrétaire général du PCC et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a passé en revue le long parcours historique du PCC au cours des 100 dernières années et son rôle important dans le renforcement du développement, du progrès et de la prospérité et l’établissement de relations solides avec divers peuples du monde.



Xi Jinping a affirmé que le monde vit aujourd'hui un grand changement qu'il n'avait jamais connu auparavant, qui a amené la communauté internationale et les partis politiques dans divers pays du monde à déployer des efforts considérables pour relever les défis nés de la crise sanitaire de Covid-19, soutenir la reprise de la croissance économique mondiale et protéger la stabilité internationale.



Il a également mis l’accent sur la poursuite des guerres, des conflits, de la famine et des maladies dans certaines régions du monde, ce qui place l’humanité toute entière à la croisée des chemins : soit l'hostilité et l'affrontement, soit le respect mutuel et la coopération, soulignant que l'humanité doit relever les défis communs avec l’unité, la solidarité, la coopération et la coexistence pacifique.



A cet égard, Xi Jinping a appelé les partis politiques à assumer leur responsabilité historique et à militer pour le bien-être des peuples et le progrès de l'humanité.

En ce sens, il a exprimé la volonté du PCC de travailler de concert avec les partis et organisations politiques des pays du monde entier pour le bien-être des peuples et l’édification de la société future.



Il convient de souligner que le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a envoyé à cette occasion un message enregistré au sommet, dans lequel il a félicité, au nom de toutes les Ittihadies et de tous les Ittihadis, les membres du PCC pour le centenaire de sa fondation et les importantes réformes qu’il a accomplies dans divers domaines.



Le dirigeant ittihadi a également exprimé sa grande satisfaction des bonnes relations de coopération entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine, notamment avec la déclaration conjointe signée par S.M le Roi Mohammed VI et le Président Xi Jinping en mai 2016 concernant l’établissement d’un partenariat stratégique entre les deux pays.

Driss Lachguar a mis en avant que la solidarité entre les deux pays pour faire face à la pandémie de Covid-19 est la meilleure preuve de leur ferme volonté de consolider les relations bilatérales afin de soutenir les intérêts communs, la stabilité, la prospérité et le développement durable dans de nombreux pays, tout en soutenant que le développement durable ne pourrait être réalisé que dans un environnement humain caractérisé par la paix et la primauté du droit international, et à travers le règlement des conflits internationaux et régionaux, en particulier la recherche d'une solution définitive à la question palestinienne.

Il a également affirmé que le développement global ne pourrait être réalisé qu'en renforçant les blocs régionaux dans diverses régions du monde, y compris celle du Maghreb, dont la renaissance nécessite, entre autres, de trouver une solution politique permanente, réaliste et consensuelle au conflit artificiel autour du Sahara marocain dans le cadre de l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume du Maroc.



Il y a lieu de souligner que plus de 500 partis et organisations politiques de plus de 160 pays ont pris part à ce sommet, dont l'USFP qui était représenté par Ahmed El Aked, membre du Conseil national du parti.



Et dans le cadre de la célébration du centenaire de la création du PCC, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a participé à la réception organisée par l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Maroc, Li Changlin, mercredi 30 juin dernier à Rabat, en présence de responsables gouvernementaux, d'hommes politiques, d'universitaires et de chercheurs s’intéressant aux relations maroco-chinoises.