L’USFP mobilise ses partenaires progressistes pour dire non à la dépalestinisation de la question palestinienne

25/06/2025

A l’issue de sa réunion du mardi 24 juin, le Bureau politique de l’USFP a rendu public un communiqué, dans lequel le parti met en garde contre un basculement historique : celui de la dépalestinisation de la cause palestinienne. Alors que les négociations internationales s’enchaînent dans une logique de deals géostratégiques, et que la voix du peuple palestinien se voit marginalisée, voire confisquée, l’USFP rappelle que toute paix sans justice est une illusion.



Le communiqué annonce le lancement d’une campagne régionale, continentale et internationale de sensibilisation et de mobilisation, portée par les réseaux socialistes, progressistes et démocratiques à travers le monde, pour replacer la Palestine au cœur des équations politiques. En s’appuyant sur ses partenaires et sur l’héritage diplomatique du Royaume, l’USFP appelle aussi à briser l’impasse actuelle et réaffirmer le droit imprescriptible des Palestiniens à un État libre et souverain, avec Al-Qods-Est pour capitale.

Une déclaration d’une rare densité politique et un communiqué claire et percutant à lire en intégralité dans notre prochaine édition.