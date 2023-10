L’USFP exprime sa gratitude et son remerciement à S.M le Roi et félicite le peuple marocain

06/10/2023

C’est avec une grande joie que l’USFP a appris la bonne nouvelle de l’annonce faite par S.M le Roi, que Dieu l’Assiste, à son peuple après l’attribution à l’unanimité par le Conseil de la FIFA de l’organisation du Mondial 2030 au dossier de candidature tripartite Maroc-Espagne-Portugal.



L’USFP, à travers son Premier secrétaire, Driss Lachguar, tient à exprimer sa profonde gratitude et sa reconnaissance envers Sa Majesté le Roi pour cette grande réalisation footballistique et civilisationnelle, sous la conduite du Souverain. Cette réalisation qui s’ajoute à d’autres acquis qui ont permis au Maroc de se hisser dans le concert des nations et aux citoyens de ressentir davantage de fierté quant à leur appartenance au Maroc.



L’USFP présente ses félicitations au peuple marocain qui mérite ces réalisations et ces victoires, mettant en exergue que cette décision est une "reconnaissance de la place spéciale qu'occupe le Maroc parmi les grandes nations", comme l'indique le communiqué historique du Cabinet Royal.



L’USFP salue la solidité de l'effort tripartite conjoint entre notre pays et ses deux voisins du Nord, et les perspectives prometteuses qui se dessinent pour les trois peuples : marocain, espagnol et portugais. L’USFP présente ses félicitations les plus sincères au Royaume d'Espagne et à la République du Portugal.



Vive le Maroc, uni, fort et victorieux, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste.