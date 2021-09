L’USFP en campagne

01/09/2021

Les militants ittihadis en ordre de bataille derrière Driss Lachguar à Rabat-Salé

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a donné, mardi le coup d’envoi de la campagne du parti à Hay Yaakoub El Mansour à Rabat et ce, conformément aux mesures de précaution d’usage en ces temps de crise sanitaire due à la Covid-19. Du côté de la ville de Salé, Driss Lachguar a participé à la campagne du parti, marquée par l’adhésion des jeunes et des militants, et ce en toute responsabilité pour Un Maroc social-démocrate.