L’USFP démarre les “Forums Socialistes ” par la question économique sous le thème

15/12/2019 Libé

“Développement économique au Maroc : Regards croisés”

Dans le cadre de la commémoration du soixantième anniversaire de la création de l’USFP, le premier d’une série de séminaires que le parti de la Rose compte organiser tout au long des trois prochains mois dans six régions, sous forme de forums sur les questions économiques, sociales, culturelles et politiques sera organisé mercredi 18 décembre 2019 à l’auditorium de la Bibliothèque nationale à Rabat Les thèmes débattus s’articuleront, entre autres, autour des axes suivants : - Créer un choc entrepreneurial au Maroc : Quelles pistes ? - Les pré-requis pour une économie politique de l’émergence au Maroc. - L’Etat face aux grands défis socioéconomiques des territoires. - Ressources humaines et développement économique au Maroc. - Quelle fiscalité dans le cadre du nouveau modèle de croissance nationale. D’autres thèmes seront également encadrés et débattus par Ahmed Reda Chami, Driss Guerraoui, Driss Khrouz, Abdelali Doumou, Mekki Zouaoui, Tarik El Malki et Khaoula Lachguar.