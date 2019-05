L’UNPL en rangs serrés

Les participants à une journée d’étude sur les défis des professionnels libéraux ont appelé, dimanche soir à Casablanca, à la constitution d'un front uni au sein de l’Union nationale des professions libérales (UNPL), en vue de préserver leurs activités et contribuer au développement socioéconomique du pays.

Organisée par l’UNPL, cette rencontre a pour objectif de fédérer les efforts de toutes les composantes de l’UNPL et canaliser les énergies afin de renforcer le rôle de cette instance, qui apporterait des propositions concrètes consacrant l’ancrage et le mérite de ces professions en tant que service d’intérêt général contributif à forte valeur ajoutée, a fait savoir le président de l’Union, Jaouad Touzani.

"Nous devons nous fédérer pour pouvoir répondre aux mutations mondiales mais avant cela organiser nos secteurs en concertation interprofessionnelle et avec les instances gouvernementales dédiées", a-t-il souligné, notant qu'en perspective d’une meilleure organisation et de plus d'efficience, l’UNPL s’est offert les services de consultants et d'experts dans tous les domaines.

En présence de représentants de près de 26 entités, notamment le Syndicat des médecins du secteur libéral, l’ordre des notaires, l’ordre des experts comptables, le Syndicat des avocats, on a annoncé la tenue au Maroc, en octobre prochain, de l’Assemblée générale de l’Union mondiale des professions libérales (UNPL), au sein duquel le Royaume assure la vice-présidence.

Cette rencontre a été aussi l’occasion de débattre de questions importantes qui touchent l’ensemble des professions libérales, en tant que prestataires au service du citoyen, en particulier la mise en place d’une fiscalité équitable et d’une couverture sociale et médicale pérenne et appropriée.