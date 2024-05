L'UMI de Meknès fête ses lauréats au titre de l'année universitaire 2022-2023

09/05/2024

L'Université Moulay Ismail (UMI) de Meknès a organisé, mercredi, une cérémonie pour célébrer ses meilleurs lauréats, toutes spécialités confondues, au titre de l'année universitaire 2022-2023.



Plus de 140 lauréats représentant des instituts et facultés relevant de l'UMI ont été honorés au cours de cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar, du président de l'UMI, Ahmed Mouchtachi, des doyens et des directeurs des différents instituts et facultés de l'université ainsi que de plusieurs autres personnalités.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l'UMI a indiqué que cette cérémonie intervient en célébration du 21ème anniversaire de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, ajoutant que l'initiative vise à célébrer les lauréats qui se sont distingués dans les différents établissements de l'UMI et promouvoir les talents de leurs étudiants.



Il s'agit, a fait savoir M. Mouchtachi, d'une manière de récompenser les étudiants qui ont brillé dans leurs filières et rendre hommage aux professeurs, techniciens et cadres administratifs pour le travail accompli.



Cette cérémonie a été l'occasion de présenter de nombreuses œuvres artistiques et créations réalisées par les étudiants des établissements affiliées à l'université, mettant en valeur leurs talents et leur créativité dans divers domaines.



Un spectacle de chant puisé dans l'art du Melhoun a été présenté, dans ce cadre, par la chorale de l'Université de même qu'un hommage a été rendu à l'artiste plasticien Abdelilah Nassef, un marocain résidant aux États-Unis.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre du soutien de l'Université Moulay Ismaïl à la culture et aux arts, l'université s'efforçant toujours, selon ses responsables, de fournir un environnement propice à la découverte et au développement des talents des étudiants, les encourageant à exceller et à innover dans leurs domaines respectifs.



Par ailleurs, des accords de partenariat et de coopération ont été signés, dans le cadre de cette cérémonie, avec pour objectif de construire des passerelles entre différents établissements affiliés à l'université.