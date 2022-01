L'UMA dispose d'un potentiel d'intégration économique “immense ”

16/01/2022

L'Union du Maghreb Arabe (UMA) dispose d'un potentiel d'intégration économique "immense", a souligné l'économiste senior au Policy Center for the New South (PCNS), Abdelaziz Ait Ali.



S'exprimant à l'émission "Africafé" du PCNS intitulée "Quel potentiel économique pour l'UMA ?", M.Ait Ali a affirmé que l'UMA a un potentiel "énorme" d'intégration économique, au regard des nombreux facteurs de rapprochement liant ses pays, en l’occurrence la langue, la religion, la culture et les liens de fraternité, rapporte la MAP.



L'économiste est revenu sur certaines études estimant que le gain de l'intégration économique pour les pays de l'UMA pourrait atteindre 2% de croissance de plus sur le long terme de manière continue, notant que cela aurait un impact important en matière de création d'emplois et de développement économique dans ces pays. Cependant, le commerce de biens réalisé actuellement entre les pays demeure très faible, avoisinant les 2 ou 3%, a-t-il déploré, ajoutant que les investissements sont également à un niveau faible, et ce malgré le développement des systèmes de production dans ces pays.



Parallèlement, l'économiste se dit optimiste à l'égard de l'intégration économique des pays de l'UMA, notant que sur le long terme, le train de l'intégration ne peut pas dérailler, vu les divers facteurs de rapprochement.



Il a, en outre, fait savoir qu'il est préférable pour les pays de l'UMA de s'intégrer avec des pays à un taux de développement comparable, ajoutant que l'intégration avec des pays très développés pourrait attiser des tensions.



A cet égard, il insisté sur l'importance pour ces pays de changer leur modèle de développement, dans un contexte où les pays parlent de décarbonisation et de la taxe carbone, relevant que les pays ont intérêt à penser à un modèle d'intégration horizontale, qui permettra de saisir les opportunités de la région.



"Africafé" est une émission du PCNS qui décrypte l’actualité des organisations africaines et de l’Afrique.