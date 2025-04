L'UE "suspend" sa riposte aux droits de douane de Trump pour 90 jours

10/04/2025

L'Union européenne va suspendre sa riposte aux droits de douane de Donald Trump pour 90 jours afin de "donner une chance aux négociations", a annoncé jeudi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.



"Nous prenons acte de la décision du président Trump", de suspendre une partie des droits de douane, a-t-elle déclaré dans un message sur le réseau X, après la spectaculaire volte-face du locataire de la Maison Blanche.



"Nous souhaitons donner une chance aux négociations", a assuré la cheffe de l'exécutif européen, annonçant ainsi la suspension des mesures adoptées par les 27 Etats membres mercredi après-midi.



Au cours des derniers mois, l'Union européenne a été frappée à trois reprises par des droits de douanes décrétés par le président américain.

D'abord des taxes visant l'acier et l'aluminium, puis l'automobile et enfin des droits de douane de 20% sur tous les produits européens.



Mercredi après-midi, Bruxelles avait adopté ses premières mesures de riposte : des taxes contre une série de produits américains comme les motos, le soja ou la volaille pour répondre à celles sur les métaux.

Pour répliquer aux autres droits de douane (automobiles et le 20% généralisé) des mesures devaient en théorie être présentées en début de semaine prochaine.



"Si les négociations ne sont pas satisfaisantes, nos contre-mesures entreront en vigueur", a prévenu Ursula von der Leyen jeudi. Et d'ajouter que "toutes les options restent sur la table".